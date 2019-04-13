بالصور.. الصحة العالمية: "إيبولا" توطن بعدة بؤر في الكونغو

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن وباء إيبولا توطن في عدة بؤر في الكونغو، ولكنه لم ينتشر عبر الحدود إلى أوغندا أو رواندا أو جنوب السودان، ولكن يتعين على الدول المجاورة زيادة استعدادها للتصدي له.





وأكدت المنظمة أن المرض الذي أودى بحياة أكثر من 700 شخص في الكونغو لا يمثل حالة طوارئ دولية، حيث يستدعي ذلك الحاجة لموارد وتنسيق دولي أكبر.





وقالت لجنة الطوارئ المستقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية التي حللت أحدث البيانات إن المرض توطن في عدة بؤر في الشمال الشرقي وكان ينتقل في منشآت الرعاية الصحية.

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وأوضح رئيس برنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة مايك ريان، أن عشرات الحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع كانت بشكل رئيسي في مناطق بوتينبي وكاتوي وفوهوفي.





وكانت السلطات في الكونغو قد أعلنت، في أغسطس/آب، تفشي إيبولا، في أكبر تفشٍ لهذا الوباء في البلاد حتى الآن وثاني أكبر تفشٍ يشهده العالم في التاريخ.

وأصيب بالمرض ما لا يقل عن 1206 أشخاص توفي منهم 764، ما جعل نسبة الوفاة بالمرض تصل إلى 63%.



