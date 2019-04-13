شكرا لقرائتكم خبر عن الأمراض المزمنة وراء تراجع النشاط الحركي لكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت دراسة طبية بأن الأمراض المزمنة تشكل عاملا رئيسيا وراء تراجع معدل النشاط الحركى بين كبار السن.

وقال الدكتور أورهو كوجالا، أستاذ المخ والأعصاب في جامعة «واشنطن»: «ينبغى على المتخصصين في الرعاية الصحية الانتباه إلى قيود التنقل التي تسببها الأمراض المزمنة قبل أن تتعرض حياة كبار السن للخطر».

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وشملت الدراسة الحالية ما يقرب من 779 توأما تراوحت أعمارهم مابين 71 – 75 عاما.وأوضحت أن الأمراض المزمنة كانت وراء الانخفاض الكبير في كمية الحركة المقاسة دون أن يلاحظها الباحثون.

ومن بين الأمراض التي أثرت على حركة كبار السن، أمراض القلب التاجية، السكر، فشل عضلة القلب، التهاب المفاصل الروماتويدي، فكلما زاد عدد وحدة الأمراض، كلما تراجع مستوى النشاط البدني.

كما أفادت الدارسة أنه بالنسبة للأفراد الذين لا يعانون من الأمراض، كان عدد الخطوات المتراكمة يوميا في المتوسط 7000 خطوة تقريبا.في المقابل تحرك أولئك الذين أبلغوا عن ثلاثة أمراض على الأقل أقل من 4000 خطوة في اليوم.

ووفقا للدراسة فإن ممارسة النشاط البدنى في مرحلة البلوغ الأصغر سنا أو في منتصف العمر المبكر لم يؤثر على النتائج.