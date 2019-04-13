شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. علاج الرشح بـ3 وصفات طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثيرون من الرشح المستمر وفى الغالب يكون ذلك نتيجة تقلبات الجو والتعرض للفيروسات والعدوى، وهنا يعتقد البعض أن المضادات الحيوية والمسكنات هى الحل لعلاج هذه المشكلة، لكن قد تكون الوصفات الطبيعة أفضل من الأدوية.

وضمن سلسلة موضوعات صحتك فى وصفة يقدم ”الخليج 365” وصفات طبيعية لعلاج الرشح وفقا لما ذكره موقع buzzfeed

1: الزنجبيل مع العسل والليمون

يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات التى تساعد على طرد الجراثيم والفيروسات، ويحتوى العسل أيضا على خصائص مضادة للالتهاب وتساعد على تسكين الألم، كما يعتبر الزنجبيل من أفضل الأعشاب الطبيعية لعلاج نزلات البرد والرشح المستمر، وذلك عن طريق وضع معلقة عسل ونصف معلقه ليمون على الزنجبيل المغلى وتناوله مرتين فى اليوم.

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زنجبيل

2: شوربة الدجاج

تحتوى شوربة الدجاج على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى، وطرد الفيروسات والجراثيم من الجسم وعلاج الرشح والزكام.



قرنفل

3: القرنفل

يعتبر القرنفل من أفضل العلاجات للزكام، نظرا لاحتوائه على كميات عالية من العناصر والفيتامينات المهمة لصحة الجهاز التنفسى والجسم، ويعمل على طرد الفيروسات وعلاج الرشح.