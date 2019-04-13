كيف يؤثر التهاب القولون على النوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعانى من التهاب القولون التقرحى، وهو أحد الأمراض الشائعة لالتهاب الأمعاء، فمن المحتمل أن تجد النوم أكثر صعوبة، حيث وجدت الدراسات أن قلة النوم أكثر انتشارًا بين الأفراد المصابين بالتهاب القولون التقرحى مقارنة مع عامة الناس، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير التهاب القولون التقرحى على جودة النوم لديك، بحسب ما ذكر موقع "health central".

وجدت دراسة أجريت عام 2011 أن ما يقرب من 72 و82% من الذين يعانون من مرض التهاب القولون النشط يعانون من قلة النوم.

كيف يؤثر التهاب القولون على جودة نومك؟

1- التهاب القولون فى أشد حالاته يجعل نومك مستحيلاً

أثناء زيادة أعراض التهاب القولون، قد يكون النوم مستحيلًا، خاصةً إذا حدث فى الليل، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2018 ونشرت فى المجلة الدولية للطب السلوكى أن التعرض لنوبة شديدة من التهاب القولون التقرحى يؤدى إلى حدوث اضطراب فى النوم.

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2- التهاب القولون يصيب المرضى بالاكتئاب المسبب الرئيسى لمشاكل النوم

غالباً ما يصاب مرضى التهاب القولون بالاكتئاب والانفصال والحزن الشديد والاكتئاب يؤثر على نوعية النوم بشكل عام، فالصحة النفسية للأفراد المصابين بالتهاب القولون قد تكون السبب الرئيسى لمشاكل النوم.

3- قلة النوم تزيد الالتهاب

الالتهاب من أعراض القولون التقرحى، ويمكن أن يزعج النوم، وقد أوضحت الأبحاث أيضًا أن التهاب المفاصل الحاد قد يكون ناتجًا عن استجابة مناعية مفرطة، فعندما تتعطل دورة النوم والاستيقاظ لدينا، فإن جهاز المناعة لدينا يعانى من هذا الأمر.

4- أدوية التهاب القولون تؤثر على النوم

الأدوية مثل الستيرويدات يمكن أن تعطل النوم، قد يكون هذا بسبب تأثيرها على الغدد الكظرية فى الجسم، لذا يمكن أن تبقيك الأدوية مستيقظاً طوال الليل وتتركك تشعر بالتعب في الصباح، كما يمكن أن تكون المضادات الحيوية مشكلة أيضًا، حيث يمكن أن تزيد الإسهال وبالتالى تتسبب فى انقطاع النوم.