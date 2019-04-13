شكرا لقرائتكم خبر عن الجراحة الجزيئية لعمليات خالية من الألم.. اعرف تفاصيلها واستخداماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الأشخاص قد يجدون خيار اللجوء للجراحة أمر شاق ومؤلم بسبب انطوائه على قطع وخياطة ويترك ندبات بالجسم، لكن هناك تقنية متطورة تعرف باسم "الجراحة الجزيئية".

ينطوى هذا النوع من الجراحة على إعادة تشكيل الأنسجة بدون أى شقوق أو ندب مع توفير الحد الأدنى من وقت الشفاء، وذلك وفقا لتقرير موقع "sciencefocus"، وتتم تحت تخدير موضعى وعادة لا تستغرق نحو خمس دقائق، قد تكون الجراحة الجزيئية مفيدة فى الجراحة التجميلية مثل إعادة تشكيل الأنف أو الأذن، وأيضًا لمشاكل مثل المفاصل غير المتحركة وضعف البصر.

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ركز الباحثون حتى الآن على الغضروف وهو نسيج ضام صلب يوجد فى جميع أنحاء الجسم، عن طريق تمرير التيار الكهربائى من خلال الغضروف، ووجدوا أن بإمكانهم جعله مرنًا مع تجنب تلف الأنسجة.



تعمل هذه التقنية من خلال "التحليل الكهربى" للمياه داخل الغضروف من خلال تقسيم جزيئات الماء إلى غازات الهيدروجين والأكسجين، حيث يؤدى إنشاء ذرات الهيدروجين المشحونة إلى تغيير الشحنة الكهربائية داخل الغضروف بحيث يصبح النسيج مرنا.

يعمل الباحثون على تجربة تلك الجراحة على أنواع أخرى من الأنسجة، مثل الأوتار والقرنية فى العين، عن طريق طلاء الأقطاب الكهربائية على العدسات اللاصقة، والتى قد تسبب تليين بالقرنية مؤقتًا ويغير انحنائها، وتصحيح مشاكل الرؤية.