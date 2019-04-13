أسباب ألم المفاصل أهمها النقرس والذئبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المفاصل هى أجزاء من الجسم تلتقى فيها العظام، وتسمح المفاصل بالتحرك لعظام الهيكل العظمى، وتوجد المفاصل فى:
- الأكتاف
- الفخذين
- المرفقين
- الركبتين
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine” فيشير ألم المفاصل إلى عدم الراحة والأوجاع والوجع فى أى من مفاصل الجسم، وألم المفاصل هو شكوى شائعة للعديد من الأشخاص.
التهاب المفاصل
وفى بعض الأحيان يكون ألم المفاصل نتيجة لمرض أو إصابة. التهاب المفاصل هو أيضا سبب شائع لآلام المفاصل، ومع ذلك يمكن أن يكون أيضًا بسبب ظروف أو عوامل أخرى.أسباب التهاب المفاصل
شكلان رئيسيان لالتهاب المفاصل هما التهاب المفاصل (OA) والتهاب المفاصل الروماتويدي (RA).
أسباب التهاب المفاصل
ووفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم فإن التهاب المفاصل (OA) هى الأكثر شيوعًا فى البالغين فوق سن 40، وإنها تتقدم ببطء وتميل إلى التأثير على المفاصل شائعة الاستخدام مثل:
- المعصمين
- أيادى
- الفخذين
- الركبتين
ينتج ألم المفاصل الناتج عن التهاب المفاصل عن انهيار الغضروف الذى يعمل بمثابة وسادة لامتصاص الصدمات للمفاصل.
الشكل الثانى من التهاب المفاصل هو التهاب المفاصل الروماتويدى، ووفقا لمؤسسة التهاب المفاصل، التهاب المفاصل الروماتويدى يؤثر على حوالي 1.5 مليون أمريكى.
أسباب التهاب المفاصل
ويصيب النساء أكثر من الرجال، ويمكن أن يشوه ويضعف المفاصل مع مرور الوقت، والتهاب المفاصل الروماتويدي يسبب الألم والالتهابات وتراكم السوائل فى المفاصل، حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم الغشاء الذي يربط المفاصل.أسباب أخرى
ألم المفاصل يمكن أن يكون بسبب:
- التهاب كيسي حول المفاصل
- الذئبة
- نقرس
- بعض الأمراض المعدية، مثل النكاف والأنفلونزا والتهاب الكبد
- انهيار الغضروف فى الركبة
- إصابة
- التهاب الأوتار أو التهاب الأوتار
- التهاب العظم
- سرطان
- فيبروميالجيا
- هشاشة العظام
- كساح الأطفال
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