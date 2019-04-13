شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار عين الجمل عند الإفراط فى تناولها كثيرة منها الطفح الجلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عين الجمل من أفضل أنواع المكسرات الغنية بالفوائد الصحية، فهو غنى بالفيتامينات والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية ويمنح الجسم الكثير من الطاقة، لكن الإفراط فى تناول عين الجمل له أضرار صحية عديدة، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار عين الجمل عند الإفراط فى تناوله بحسب موقع "style craze".



عين الجمل

أضرار عين الجملزيادة الوزن

أظهرت مجموعة من الدراسات أن الإفراط فى تناول عين الجمل يمكن أن يؤدى إلى زيادة الوزن بسبب محتواه المرتفع من السعرات الحرارية، وإذا كنت تستهلك عين الجمل بكميات كبيرة وبدون التحكم فى استهلاك الأطعمة الدهنية الأخرى، يمكن أن تحدث زيادة فى الوزن.

الحساسية والطفح الجلدى والتورم

استهلاك كميات زائدة من عين الجمل يمكن أن يسبب طفحا وتورما فى جميع أنحاء الجسم، لذا فإن الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه أنواع أخرى من المكسرات هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الأعراض، إذا كنت تعانى من الحساسية بعد تناول عين الجمل، فتوقف عن استهلاكه واستشر طبيبك.

الإسهال

عين الجمل أيضاً من أعلى المواد المثيرة للتحسس، لذا يمكن أن يسبب استهلاك عين الجمل أنواعًا مختلفة من المضاعفات الهضمية.



اضرار عين الجمل

الغثيان

عين الجمل تحتوى على أجسام مضادة تحفز خلايا الدم البيضاء لإنتاج الهستامين فى الجسم، وهذا الهستامين يعزز ردود الفعل التحسسية مثل الغثيان وآلام فى المعدة والإسهال.

غير آمن أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

عين الجمل من الأطعمة غير الآمنة للنساء الحوامل والمرضعات، لذا ابتعدى عن تناول عين الجمل فى الحمل والرضاعة.

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سرطان الشفاه

إذا تم وضع عين الجمل على الجلد بشكل يومى، يمكن أن يسبب سرطان الشفاه لأنه يحتوى على مادة كيميائية تسمى jugione، وهذا تأثير جانبى نادر ويحدث بعد استخدامه لفترة طويلة.

نوبات الربو

إذا كنت تعانى من الربو ولديك حساسية من عين الجمل، فعليك بالتأكيد تجنب تناوله، لأن الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه عين الجمل أكثر عرضة لنوبات الربو.

تورم الحلق واللسان

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من عين الجمل يمكن أن يواجهوا أيضًا بعض المشكلات الخطيرة، وقد يتعرض هؤلاء الأشخاص لتورم فى الحلق واللسان وحتى الرئتين، هذه الأعراض تجعل التنفس صعبًا وقد تؤدى إلى الوفاة.

حب الشباب والقرحة

أوراق عين الجمل عند وضعها على الجلد، يمكن أن تسبب حب الشباب والإكزيما والقرحة وبعض الأمراض الجلدية الأخرى، ويمكن أن تؤدى أيضًا إلى التعرق المفرط فى اليدين والقدمين.