فوائد الفلفل الحار على صحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإكثار فى الأكلات الحارة قد يسبب العديد من المشاكل لكن تناولها أمر ضرورى لصحة الجسم ويقى من الإصابة ببعض الأمراض، فيعتبر الفلفل الحار واحدا من الأطعمة التى تساعد على تعزيز صحة الجسم نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات وهى "فيتامين ج، فيتامين ك، المواد المضادة للأكسدة، البوتاسيوم، حمض الفوليك".

وحسب ما ذكره موقعnaturalfoodseries فإن فوائد تناول الفلفل الحار هى:

فوائد الفلفل الحار على الصحة

1: تناول الفلفل الحار يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة والوقاية من ألزهايمر والخرف وأمراض الشيخوخة.

2: نظرا لاحتواء الفلفل الحار على النحاس والحديد وبعض المعادن الضرورية لصحة الجسم فهو يعمل على علاج الأنيميا ويساهم فى تكوين خلايا الدم الحمراء.

3: يعمل على خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يحتوى على البوتاسيوم وحمض الفوليك وبعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى.

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الفلفل الاحمر

4: يعتبر الفلفل الحار من مسكنات الأم الطبيعية، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهاب ويعمل على التهاب المفاصل وهشاشة العظام والتخلص من ألم الكدمات والالتهابات والاحمرار.

5: يحتوى الفلفل الحار على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للجراثيم والفيروسات، لذلك فهو منشط قوى للجهاز المناعى ويحارب البكتيريا والعدوى.

6: يحتوى الفلفل الأحمر على فيتامين سى و أ وبعض الفيتامنات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وحمايته من الأمراض والالتهابات.

7: نظرا لاحتوائه على فيتامين أ، يعمل على تعزيز صحة العين والرؤية ويحميها من الضمور البقعى ومشاكل الرؤية.

8: يحتوى الفلفل الحار على الخصائص والمعادن التى تعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة، حيث إنه يمنع تكوين الأورام.

9: الفلفل الحار يساعد على منع القرح والتهابات المعدة، وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز الهضمى والمعدة.

10: يساعد الفلفل الحار على فقدان الوزن والتخلص من السمنة المفرطة، ذلك ينصح بتناوله مع ممارسة التمارين الرياضية لإنقاص الوزن.