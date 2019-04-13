مشروب الجريب فروت لازالة البطن والحصول معدة مسطحة

الجريب فروت معروف بفوائده التي تساعد على التخسيس، وخصائصه المضادة للأكسدة وللبكتيريا أيضاً.

لخسارة الوزن وازالة البطن جربي مشروب أساسه الجريب فروت لحرق الدهون وتحصلي على معدة مسطحة.

والجريب فروت غني بالفيتامينات أيه وبي وسي ودي وإي، ويحتوي كذلك على الكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والزنك، والنحاس والحديد، وهذا كله يشكل كوكتيل من المواد التي تمد الجسم بالطاقة.

وإليك فيما يلي هذه الوصفة من المشروب المعجزة الذي سوف يساعدك على حرق الدهون وازالة البطن والحصول على معدة مسطحة تماماً:

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المكونات:

كوب من عصير الجريب فروت الطازج

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقتان صغيراتان من خل التفاح

الطريقة:

ضعي جميع المكونات التي حضرتها في خلاط كهربائي واخلطيها جيداً معاً إلى أن تتجانس.

اشربي من هذا المشروب كل يوم ولمدة أسبوع كامل قبل وجبة الغداء أو قبل وجبة العشاء، ثم توقفي لمدة 7 أيام وإذا وجدت أن هنالك ضرورة لتكرار العلاج لتبدو معدتك مسطحة تماماً يمكنك أن تستأنفي المشروب.

وإذا كنت من الأشخاص الذين لا يحبذون مذاق الجريب فروت يمكنك استبداله بعصير البرتقال الطازج.