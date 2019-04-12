شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون طريقة جديدة لمنع الإصابة بسرطان الدماغ فى مرحلة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق من العلماء طريقة جديدة لمنع الإصابة بسرطان الدماغ الشديد العدوانية لدى الأطفال ووقفه من النمو في مراحله الأولى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف الباحثون في الدراسة التى أجريت على الفئران، جينًا يساعد سرطان المخ المعروف باسم الورم الأرومي الدبقي (glioblastoma) في تحويل خلايا الدماغ الأخرى إلى سرطانية.

ووجد الباحثون أنه يمكن تباطؤ معدل نمو الخلايا السرطانية وانتشارها بشكل ملحوظ عن طريق حقن جزيئات تستهدف هذا الجين الذى يساعد على نمو الورم.وفي الواقع، كانت الفئران المصابة بسرطان المخ بعد وقف نمو هذا الجين قادرة على العيش لفترة أطول.

وقال الفريق البحث، من المركز الطبي لمستشفى سينسيناتي للأطفال في أوهايو، إن النتائج قد تؤدي إلى اكتشاف علاجات توقف الورم الأرومي الدبقي في مراحله الأولى - أو منع تكراره.

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ويعرف الورم الأرومي الدبقي (Gliobastoma) بأنه نوع نادر وعنيف من أورام المخ الموجود في المخ أو في النخاع الشوكي، وتتشكل الخلايا التى تكون على شكل نجمة في الدماغ التى تعرف باسم الخلايا النجمية وتقوم بإمداد الدم بها، مما يسمح لها بالنمو بسرعة.

ويتم تشخيص حوالي 14000 حالة جديدة كل عام ، وفقًا لجمعية أورام الدماغ الأمريكية، وتشمل خيارات العلاج لإبطاء نمو الورم والسيطرة عليه الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاع - لكن السرطان يتكرر في العادة.

ولاحظوا أن النتائج تقدم أدلة مهمة حول الطرق المحتملة لمنع الورم من النمو في مراحله الأولى.