5 مراحل يجب تجاوزها لاستمرار العلاقة العاطفية

يعد الدخول في علاقة عاطفية مع شريك، أمرًا ليس بالسهل، إذ يتطلب الكثير من التكيف والتعامل مع صفات الطرف الآخر والانسجام معه من أجل استمرار تلك العلاقة وتتويجها بالارتباط، وقد تفشل العلاقة تمامًا لأسباب عدم التوافق. وأثبتت الدراسات العلمية أن للحب 5 مراحل يمرّ بها الحبيبان خلال العلاقة الغرامية، والثنائي الأقوى يتخطى المرحلة الـ3، فتتوّج النهاية بزواجهما! ما هي هذه المراحل؟ إليكِ الجواب.

مرحلة الحب الأولى: وهج الحب الجديد

المرحلة الأولى في الحب، هي عندما تلتقين بشخص جديد، تصفينه برجل الأحلام وتقعين بغرامه. عندها ينتاب الثنائي شعور بالفرح والسعادة لا يمكن وصفه! في هذه الفترة من العلاقة الغرامية، تظهر البسمة دائماً على وجه الحبيبين، اللمعة في عينيهما، ويشعران أنهما بحاجة لأن يقضيا كل الوقت معاً.

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مرحلة الحب الثانية: الرغبة بالإلتزام

في هذه المرحلة يخف وهج الحب، لتصبح الأمور أكثر جدية! عندها، يدرك الثنائي بأن العلاقة الغرامية لا تخلو من المصاعب، لكن لا زال هنالك رغبة في الإلتزام والوفاء للشريك.

مرحلة الحب الثالثة: الروتين وخيبات الأمل

لا شكّ أن هذه المرحلة هي الأصعب! خلالها، يشعر الثنائي بروتين قويّ في العلاقة وتتقلّص شرارة الحب. تزيد المسؤوليات وتظهر خيبات الأمل عندما تفضح عيوب كل من الحبيبين. في هذه الفترة، تدرك الفتاة أن لا وجود لفارس الأحلام، والعكس صحيح! بحسب الدراسات، المرحلة الـ3 في الحب هي الأخطر ويصفونها بالفترة المفصلية! الثنائي القويّ يتخطاها، فيصبح من بعدها كل شيء أسهل. أما الثنائي الضعيف، فتغمره المشاكل ويمشي كل واحد في طريقه!.

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مرحلة الحب الرابعة: الإستقرار والأمان

تخف المشاكل بكثرة بعد تجاوز المرحلة الـ3 في العلاقة ويطغى الشعور بالأمان والإستقرار. الترابط بين الشريكين يصبح أقوى بكثير وتزيد نسبة التفاهم بينهما. في هذه الفترة عزيزتي، تدركين أنه لا يمكنكِ العيش من دون الشخص الذي تحبينه، فيصبح توأم روحكِ ويبدأ التفكير بالإرتباط جدياً ورسمياً.

مرحلة الحب الخامسة: الحب الحقيقي والإلتزام الفعلي

يمكننا أن نوجّه التهنئة للثنائي الذي يصل إلى هذه المرحلة. هي تترجم معنى الحب الحقيقي وكيفية الإلتزام الفعلي تجاه شخص تريدين عيش طيلة حياتكِ معه. تخفّ التحديات وتصبح الأمور أسهل بكثير. يعود الشغف في الحب، لكن بشكل واقعي. لا بدّ أن تتوّج هذه المرحلة بالزواج وبناء عائلة جديدة.

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