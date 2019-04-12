شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الذاكرة قصيرة المدى قدرتها حفظ معلومات مرئية وسمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الذاكرة هي القدرة على إحياء التجارب الحسية الماضية والانطباعات ، والأفكار المستفيدة من المخ.

أحد أنواع الذاكرة هى الذاكرة قصيرة المدى، ووفقا لتعريف موقع " brainmadesimple" هى القدرة على وضع كمية صغيرة من المعلومات في الدماغ لفترة قصيرة من الزمن، وهي المعلومات التي نفكر بها أو نقوم بها حاليا.

تحتفظ الذاكرة قصيرة المدى بالمعلومات لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 ثانية ، وعادة ما تستمر لمدة لا تزيد عن دقيقة واحدة، يمكن زيادة مدة الذاكرة قصيرة المدى عن طريق التدريب المستمر، وللذاكرة قصيرة المدى حجمان للتخزين:

سعة محدودة : يمكنها تخزين ما يقرب عنصرين في وقت واحد.

مدة محدودة : وهى المعلومات التى يمكن أن تضيع مرور الوقت.

انواع الذاكرة قصيرة المدى

الذاكرة السمعية / الشفهية:

الذاكرة السمعية هي القدرة على أخذ المعلومات المقدمة شفهيا ومعالجتها والاحتفاظ بها في المخ ثم تذكرها. يشار إلى الاحتفاظ بالمعلومات السمعية لإتاحة الوقت للفهم والتعرف على الكلمات باسم "الذاكرة السمعية قصيرة المدى" (STAM)، وقد تظهر في الحكم وفهم أشياء مثل:

• اتباع التعليمات

• التركيز أو الاهتمام

• القدرة التنظيمية

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• أحلام اليقظة والغموض

• معالجة المعلومات

قدرتها لا تزيد مع تقدم العمر، ومع ذلك يمكن أن يؤدي التأخير في تطوير مهارات الذاكرة السمعية فى الأطفال إلى العديد من الصعوبات مثل:

• تعلم وتطوير المعرفة الجديدة

• اتباع التعليمات

• تذكر أرقام الهواتف وجداول الضرب والمعلومات من الرسائل

• تنظيم السرد ، ورواية قصة في الترتيب المنطقي

• الكتابة البطيئة - الإملاء

• تذكر التفاصيل في القراءة

• العثور على كلمة في اللغة المكتوبة أو المنطوقة

• التفاعلات الاجتماعية / الأداء



الذاكرة المكانية المرئية : الذاكرة المكانية المرئية :

وهو نظام ذاكرة يقوم بتخزين المعلومات المرئية والمكانية لبضع ثوانٍ حتى يمكن استخدامها لإكمال المهام المستمرة.

الذاكرة المكانية المرئية هي عملية تمكن الشخص من تذكر مواقع وأشياء مختلفة بالإضافة إلى العلاقات المكانية بين كائنات مختلفة، و تتشكل عندما يكون الشخص قد جمع بالفعل معلومات حسية عن بيئته، كما انها تتيح للشخصما التنقل في مدينة مألوفة وإكمال المهام المستمرة يها.