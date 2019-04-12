إليكِ عبارات ساحرة تُذكّر الرجل كم يحتاجك

يحتاج الرجل بين الحين والآخر أن تذكريه بحاجته لكِ، ليس لأنَّه توقف عن حبكِ ولكن لأن في العلاقات الزوجية بخاصة يميل الرجل للشعور بالراحة في التعامل لدرجة تنسيه حاجته لكِ احيانًا؛ هذه الحاجة التي بالتأكيد زادت مع الوقت عما كانت عليه من قبل.

نُشارككِ هنا بعض العبارات الأساسية التي تذكر الرجل كم يحتاج إلى شريكته والتي من المُؤكِّد ستعيد الرومانسية والحياة إلى العلاقة الزوجية!

عبارات من خلال رسالة نصية

عبارات مثل "أتمنى لك نهارًا سعيدًا" أو "إفتقدتُك" قبل ذهابه للعمل أو أثناء تواجده به ستظهر له أنكِ مهتمة به. تلك الرسائل النصية القصيرة هي من أفضل الطرق لإظهار حبكِ له كما أنَّها ستظهر له مدى إهتمامكِ به وتفكيركِ فيه، الامر الذي سيجعله يدرك حاجته إليكِ.

عبارات لتبدي له إهتمامكِ

ويعتقد معظم المتزوجين أنَّ الشخص الذي هم معه لا يهتم بهم. لذلك بين الحين والآخر، قومي بتذكير زوجك بأنكِ حقًا منتبهة لما يقوله ولما يمثل له أهمية كقولكِ "أعددت لك طبقك المفضل" أو "كما ذكرت سابقاً". إنتباهكِ لأدنى التفاصيل، سيجعله يدرك حاجتخ إليكِ.

عبارات لتقولي له أمر إيجابي

ونبحث جميعنا عن الإطراء الذي يرفع من معنوياتنا، لذلك لا تبخلي على زوجكِ بتعليق إيجابي على أي شيء يقوم بفعله، فتذكريه بحاجته إليكِ: "يعجبني ما ترتديه اليوم"، أو "الطعام الذي أعددته شهياً للغاية". قولي ما تعتقدين أنه سيجعله سعيداً!

عبارات لتخبريه أنكِ تحبينه

Advertisements

ويعتاد الكثير من الأزواج على عدم قول كلمة "أحبك"، كلما طالت فترة الزواج وإرتياحهم لبعض. بين الحين والآخر، قومي بتذكير شريككِ بأنكِ تحبينه حقًا بقولها له واضحة وصريحة. كلمة صغيرة، إنما مفعولها كبير!

عبارات لتشعريه باحتضانكِ له

ويحتاج الرجل للشعور بأنَّ زوجته متفهمة له، والعكس صحيح. إحتضني زوجكِ وتقبّليه بكل ما هو عليه. قولي له "من الطبيعي أن تشعر بالحزن في هذا الموقف" أو "أنا أتفهم لما فعلت ذلك"، فذلك سيشعره ان باستطاعته أن يظهر شخصه الحقيقي بالكامل أمامكِ من دون قيد أو شرط ومن دون أحكام مسبقة.

عبارات لتؤكدي ثقتكِ به

"أنا أثق أنك ستتعامل مع هذا الوضع كما ينبغي": إظهاركِ للثقة به وبما يقوله أو يفعله، سيجعل شريكك بحاجة إليكِ، مرتاحًا في التعامل معكِ ودائم الرغبة في مشاركة كل تفاصيل يومه وحياته معكِ.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- 8 علامات تؤكّد أنه حان الوقت للّجوء إلى مستشار زواج

- تعرفي علي أفضل طريقة للتعامل مع "الشخصية المترددة"