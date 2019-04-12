الطفل في الشهر التاسع يستمع إليك ويغني معك

نمو طفلك وتطور مهاراته الحركية والعقلية والذهنية تزداد شهراً بعد شهر، وهذا النمو يستلزم الكثير من الرعاية والاهتمام من كل أفراد الأسرة، وهنا يعرض لنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال بالقاهرة الخطوط العامة التي ترشد كل أم إلى إمكانيات طفلها وما سينجزه عاجلاً أو آجلاً في نقاط مبسطة.

الطفل من 8 - 12 شهراً يقل وزنه ليصبح 16 جم زيادة يومية، و250 جم زيادة شهرية، ولا تنزعجي؛ حيث إن الزيادة لا تتعدى مائتي جرام، بينما كانت أكثر من ستمائة جرام في الأشهر الأولى؛ ليصبح الوزن بالكيلوغرام والجرام 8،880 للذكور... 8،390. للإناث، الطول70،8 للذكور و69.1 للإناث ومحيط الرأس 45 سم.

طفلك يقترب من مرحلة المشي ولكنه لا يحتاج إلى انتعال الحذاء قبل البدء بالمشي خارج البيت ؛ والسبب أن أقدام الطفل تنمو بسرعة كبيرة؛ لذلك لا تقيدي أصابع قدميه بحذاء أو جوارب ضيّقة، ودعيه يتجول في المنزل بقدمين حافيتين ليحافظ على توازنه عندما يشعر بملمس وتراكيب الأشياء المحيطةالتي يسير عليها بقدميه.

في هذا الشهر يستمتع طفلك بلعب وحركات خاصة به؛ حينما يضع الأشياء في صندوق ثم يخرجها، يحب الألعاب التي يمكنه تحريك أجزائها كالدواليب والرافعات والأبواب ، يفضل السيارات الكبيرة.وهذا الأمر للبنات والصبيان معاً.

يحب الاستحمام وتدفقِ المياه على جسده؛ فهي فرصته للعب والمرح مع أمه، أعطيه أكواباً ليملأها بالماء ويفرغها.

هل تعلمين أن طفلك يهتم بكلماتك من خلال نبرات صوتك وليس مدلول كلماتك؛لذا كثفي الحديث معه أثناء تحضير العشاء، أو تبديل الملابس أو اللعب معه، تحدثي معه عن أيشيء أمامكما، وأنت تجلسين معه أووأنت تسيرين به، وهو داخل عربته؛حتى يدرك معنىالتواصل.

الحركة: يحبو بيد واحدة ويمكنه أن يدور حول نفسه، يتمكن من الحبو إلى أماكن مرتفعة، وعندما يحبو تكون رجلاه ممدودتين، يستطيع أن يقف بمفرده لوقت قصير، كما يتمكن من الوقوف بالارتكاز على الأثاث ثم يجلس بعد الوقوف.

الجلوس وحركة اليدين: يجلس على الكرسي ويجلس بمفرده دون مجهود، ويتمكن من الجلوس بعد الوقوف، وحركة يديه تمكنه من مسك القطعة الصغيرة والأشياء الدقيقة ، يضم يديه وبها الأشياء إلى صدره، ويستعمل السبابة للإشارة إلى الأشياء.

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نغمات صوته أكثر وضوحاً وينطق كلمة من مقطعين مثل: دادا، ماما ولا يقصد المعنى، كما أنه يستمع إلى المحادثة مع أمه ويغني معها.

التطور العقلي والإدراك الذهني والتفاعل مع الأشخاص والأشياء: يظهر عليه الخوف حين يترك على مكان يرتفع على الأرض، يحاول أن يمسك الأشياء الدقيقة والأشياء الكبيرة بكلتا يديه، كما يرغب في مشاركة من حوله أعمالهم.

يستطيع أن يمسك الأشياء بأي يد على حدة، ويبدي رفضه ومعارضته في بعض الأحيان، كما يميز والدته في المرآة.

يعرف متى ستطعمه والدته ويستطيع أن يرفض الطعام بوضوح، يكرر الشيء إذا طلب منه ويبدي اهتماماً بلعب الآخرين، كما يحاول أن يطعم نفسه.

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