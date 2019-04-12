شكرا لقرائتكم دراسة مثيرة عن قدرة الكلاب كشف السرطان بالدم بدقة 97% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت دراسة جديدة ومثيرة قدرة الكلاب على كشف إصابة الإنسان بالسرطان عن طريق شم عينة دم لأي شخص بنسبة دقة 97%.
ونشرت الديلي ميل تقريرا حول تمكّن علماء إحدى شركات الأدوية الأميركية من تعليم 3 كلاب من نوع "بيغل" كيفية رصد سرطان الرئة، في عينات دم مأخوذة من المرضى.
وتمكنت الكلاب من تحديد بشكل صحيح العينة التابعة لمريض بسرطان الرئة، بدقة بلغت 96.7%، وفقا لنتائج الاختبار.
واستخدم الباحثون شكلا من أشكال التدريب، لتعليم 4 كلاب من نوع "بيغل" كيفية التمييز بين الدم الطبيعي والعينات المأخوذة من مرضى سرطان الرئة. واكتشفوا قدرة الكلاب على تحديد العينات العادية بنسبة 97.5%.
يذكر أن الكلاب تتميز بامتلاكها لمستقبلات رائحة أكثر دقة من تلك الموجودة لدى البشر بـ 10 آلاف مرة.
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