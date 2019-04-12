شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أشعة الماموجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدى من الأمراض الشائعة فى الفترة الأخيرة، ويتم اكتشافها بطرق مختلفة، وتعتبر أشعة الماموجرام من أدق الفحوصات التى تكشف عن أورام الثدى أو حدوث أى تغيرات غير طبيعية فى نسيج الثدى.

وضمن سلسلة موضوعات "س و ج" يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن أشعة الماموجرام، وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

س: ما أشعة الماموجرام؟

ج: هى أشعة سينية تكشف عن وجود أورام وتغيرات فى الثدى، ويتم فيها تصوير الثدى من زوايا مختلفة، وتظهر فيها أنسجة الثدى والأورام.

س: ما التحضيرات اللازمة قبل إجراء أشعة الماموجرام؟

ج:

1:لا يوجد أى ضرر فى تناول الطعام أو الأدوية المعتادة قبل إجراء الفحص.

Advertisements

2: تجنبى وضع أى كريمات على الجسم قبل إجراء الفحص.

3: تجب إزالة جميع الملابس فوق منطقة الخصر.

4: تجنبى وضع مزيلات العرق.

5: يجب إزالة الاكسسوارات أثناء إجراء الفحص.

س: كيف يتم الفحص؟

يتم وضع الثدى فى الجهاز، ويتم التصوير من جميع الاتجاهات ويستغرق ثلث ساعة، وبعد الفحص قد يحدث ألم فى الثدى نتيجة الضغط عليه مع احمرار الجلد، فلا داعى للقلق ستزول الأعراض بعد الفحص بساعات.