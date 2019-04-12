تناول الأسماك المحتوية على الأوميجا 3 يقى من السرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، حيث أفادت أن أوميجا 3s المستخرجة من الأسماك البحرية أكثر فعالية بثمانى مرات فى تثبيط نمو الورم ونموه.
ووفقا للموقع الطبى الأمريكى medicalxpress قد اكتشف البروفيسور "ديفيد ما" من جامعة كاليفورنيا أن أوميجا 3 المستمدة من الأسماك أقوى من بذور الكتان والزيوت الأخرى عندما يتعلق الأمر بالوقاية من السرطان.
وقال البروفسور "ما" من قسم الصحة البشرية والعلوم التغذوية: "هذه الدراسة هى الأولى من نوعها التى تقارن قوة مكافحة السرطان بأوميجا 3 المستمدة من النباتات مقابل نمو الأورام الثديية.
وأشار الباحثون إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الأحماض الدهنية أوميجا 3 :
- حمض اللينولينيك (ALA)
موجود فى الأغذية النباتية وموجودة فى البذور الصالحة للأكل مثل بذور الكتان والزيوت مثل زيت الصويا والكانولا.
- حمض إيكوسابنتاينويك (إيبا)
- حمض دوكوساهيكسانويك (دا)
ويوجدان فى الأسماك والطحالب وهما أقوى فى مقاومة ومكافحة السرطان.
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