الطريقة الأمثل لتنظيف البشرة الدهنية من دون التسبّب في حساسية

يُعتبر الوجه الدهني من أكثر أنواع البشرة التي تسبب مشاكل حبوب الوجه، والبثور المزعجة، بسبب إفراط الغدة الدرقية لدهون الوجه، لهذا تتطلب عناية فائقة خاصة لتنظيفها، بخلاف أنواع البشرة الأخرى، بالإضافة إلى أنها تحتاج للتقشير باستمرار للتخلص من الزيوت وإفرازات الدهون، من دون التسبّب في أيّ حساسية.

الطريقة الأمثل لتنظيف البشرة الدهنية

حمّام البخار

قبل عمل أيّ ماسك، فإنّ أولى الخطوات لتنظيف البشرة، هو عمل حمّام بخار لتفتيح المسام، لإخراج الأوساخ منها، والدهون المتراكمة.

ويفضل أن يكون حمّام البخار لمدة 20 دقيقة.

ماسك الوجه للبشرة الدهنية لتغذية البشرة

- زيت زيتون

- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة زبادي

- كبسولة فيتامين E

- ملعقة صغيرة عسل

اخلطي المكونات مع بعضها ووزعيها على بشرتكِ الدهنية لمدة 25 - 30 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر، وامسحيه بقطعة قطنية.

تقشير الوجه

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- ملعقة كبيرة شوفان

- ملعقة صغيرة زيت لوز

اخلطي الشوفان مع زيت اللوز، وافركيه على بشرتكِ لمدة 5 دقائق، ثم اتركيه على بشرتكِ لمدة 10 دقائق، واغسلي بعدها وجهكِ بالماء، ثم غسولكِ الخاص، أو بصابونة الغليسرين.

الترطيب النهائي

بقطعة قطنية مبلّلة بماء الورد البارد، وزّعيها على بشرتكِ الدهنية لترطيب نهائي، ونضارة ليس لها حدود.

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