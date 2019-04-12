حمض الهيالورونيك مكوّن سحري لنعومة بشرتك

سمعنا كثيراً بحمض الهيالورونيك وباتجاه العلامات التجارية إلى إدخاله في مستحضرات العناية بالبشرة. ولكن هل نعلم جميعنا ما هو هذا الحمض وما يحمله من فوائد إلى بشرتنا؟

يعتبر حمض الهيالورونيك أحد أهم المكونات التي تدخل في روتين العناية بالبشرة، وهو موجود بشكل طبيعي في الجسم. ومع التقدّم في السن ينخفض مستوى هذا الحمض تدريجياً، ما يفقد البشرة مرونتها وتبدأ بالتالي علامات الشيخوخة بالظهور. ويعتبر حمض الهيالورونيك أيضًا "مادة مغذية ذكية" إذ يعمل على ضبط معدّل امتصاص البشرة للرطوبة وفقاً للموسم والتغيّرات المناخية. ولحمض الهيالورونيك كذلك دور فعّال في حماية البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية المضرّة بها.

في ما يأتي بعض مستحضرات العناية بالبشرة والتي يدخل في تركيبتها حمض الهيالورونيك:

بخاخ الوجه Vichy Mineral 89 الذي يعزّز مرونة البشرة ويمنحها الترطيب الذي تحتاج إليه. هو مستخضر يُستخدم بشكل يومي وعلى مدار ساعات النهار حتى فوق المكياج. يرطّب البشرة ويمنحها شعوراً بالانتعاش وهو غنيّ بحمض الهيالورونيك، بالتالي يغذي بشرتك ويحميها من العوامل الخارجية.كريم العيون Olay Eyes الغني بحمض الهيالورونيك، يعمل على ترطيب محيط العينين وتغذيته فيحميه من أعراض التعب والإرهاق ويقاوم علامات الشيخوخة من خطوط وتجاعيد وجفاف قد تصيبه مع التقدّم في السن.

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مستحضر L’Oreal Hydra Genius بتركيبة الجل الناعمة يغذي البشرة ويرطّبها من الأعماق بفضل احتوائه على حمض الهيالورونيك. وهو يناسب البشرة الطبيعية والبشرة الجافة على حد سواء.

كريم Neutrogena Hydro Boost يدعم البشرة بالمغذيات التي تحتاج إليها ويرطّبها من الأعماق فتبقى ناعمة الملمس طيلة النهار. يحتوي على كمية عالية من حمض الهيالورونيك.

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