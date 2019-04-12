مساج الملعقة لمحاربة تجاعيد الوجه

بعيدًا عن صرف الكثير من الأموال والوقت فى محاربة تجاعيد وجهِك، والحصول على بشرة نضرة وحيوية، أو الذهاب إلى عيادات التجميل والعمليات التى لا تعطيكِ نتائج مرضية، إليكِ حلًّا بسيطًا وسهلًا وهو "مساج الملعقة"، لن يكلفكِ سوى عشرين دقيقة، وملاعق باردة من مطبخكِ والقليل من الزيت الساخن.

يساعدكِ مساج الملعقة على :

- تحسين الدورة الدموية في بشرتِك

- التخلّص من السموم في الأنسجة

- جعل البشرة أكثر حيوية ونضارة

- تقليل تجاعيد الوجه والخطوط الرفيعة

عليكِ إحضار أربع ملاعق باردة

كوب من الماء مع مكعبات الثلج

وعاء صغير من زيت الزيتون الدافئ، أو زيت الجوجوبا أو زيت الأرغان

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- قومى بتنظيف وجهكِ وإزالة المكياج وترطيب بشرتكِ بمرطبّكِ الخاص، ثم قومي بوضع ملعقة باردة على جفنيكِ لمدة أربع ثوانٍ.

- قومي بتكرار هذه الخطوة خمس مرات، وعندما تصبح الملعقة دافئة بفعل حرارة الوجه، استبدليها بأخرى باردة، ثم قومي بتكرار الخطوة نفسها على الجفون السفلية للتخلص من انتفاخات العين والهالات السوداء.

- قومي بغمس الملاعق فى الزيت لتدلّكي وجهكِ بأكمله، يمكنكِ استخدام الضغط الخفيف والحركات الدائرية على الوجه بأكمله، كل منطقة على حدة لمدة خمس ثوانٍ، وكرري الخطوة خمس مرات.

- استخدمي الملاعق الباردة مرة أخرى لفعل خطوات الملاعق المبللة بالزيت نفسها، ولكن لمرة واحدة فقط.

ثم اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر وترطيب البشرة بعدها.

كرري هذه الخطوات يوميًّا لتحصلي على نتائج فعالة وبشرة شابة وحيوية.

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