مأكولات طبيعية تعزّز الكولاجين في البشرة

الكولاجين هو بروتين موجود بشكل طبيعي في البشرة يمدها بالمرونة ويحميها من علامات الشيخوخة والترهّل. ولكن مع التقدّم في السن والتعرض للعوامل الخارجية المضرّة، تبدأ نسبة الكولاجين بالتضاؤل وتفقد البشرة مرونتها ومظهرها الصحيّ والشاب. وبحسب الخبراء فإن أكثر الأسباب المؤدية إلى خسارة الكولاجين هي العوامل البيئية الملوّثة وأشعة الشمس.

في ما يأتي بعض المأكولات التي يُنصح بتناولها بتعزيز الكولاجين في البشرة.

1- السلمون مصدر للأحماض الدهنية

باتت فوائد سمك السلمون لصحة القلب معروفة، وها هو يثبت فعاليته في تغذية البشرة وحمايتها من أعراض الشيخوخة. يحتوي السلمون على نسبة عالية من الأحماض الدهنية من نوع أوميغا 3 والتي تساعد في علاج الالتهابات وتعزّز الكولاجين وتحميه من التلف الذي تسبّبه العوامل البيئية الملوّثة. ويمكن أن تجدي الأحماض الدهنية أوميغا 3 كذلك في الزيوت النباتية والزيتون والأفوكادو والجوز وبذور شيا.

2- الفلفل الأحمر غنيّ بالفيتامين C

يساعد الفيتامين C على تنشيط عملية إنتاج الكولاجين في الجسم بشكل عام كما أنه عنصر مضاد للأكسدة وبالتالي فهو يحمي البشرة من التلف. ويعتبر الفلفل الأحمر من أكثر المأكولات الغنية بالفيتامين C بالإضافة إلى غيره من المصادر مثل الجريب فروت، الكيوي، الفلفل الأخضر، القرنبيط، البرتقال.

3- البطاطا الحلوة مصدر للفيتامين A

يمكن لحبة واحدة من البطاطا الحلوة أن تمنحك 6 أضعاف القيمة التي يحتاج إليها جسمك يومياً من الفيتامين A والذي يعمل على تعزيز صحة البشرة والمفاصل. يعمل الفيتامين A على تنشيط الأحماض النووية التي تدخل في صناعة الكولاجين كما أنه يحارب

