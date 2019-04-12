علاج الهالات السوداء في الوجه في المنزل

لـ علاج الهالات السوداء في الوجه في الوجه هناك العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة والتي يمكن تحضيرها في المنزل. تعرفي إلى طريقة تحضير خلطة سريعة تساعدك على الحصول على بشرة نضرة مكوّنة من الخيار لـ علاج الهالات السوداء في الوجه.

يُستخدم الخيار كدواء قابض. جرّبي شريحتين منه على عينيك المتعبتين، وهو يحتوي على العديد من المكونات الضرورية والهامة لنضارة وصحة البشرة، كما أنه يُفيد في إخفاء مظاهر الإجهاد على الوجه المتعب والشاحب.

قناع الخيار والعسل

المكوّنات: خيارة متوسّطة الحجم، مقشّرة ومقطّعة إلى أجزاء، وملعقتان صغيرتان من العسل.

طريقة التحضير: اهرسي الخيار في الخلاط، ثمّ ضعي مصفاة، وفوقها قماش رقيق، على وعاء من الزجاج أو كوب قياس. صبّي معجون الخيار من خلال المصفاة واتركيه لمدّة 15 دقيقة، لينزل العصير في الوعاء. بعدها، انقلي العصير إلى زجاجة نظيفة وأضيفي إليه العسل. للاستخدام، هزّي الزجاجة وشبّعي قطعة من القطن بالمحلول. امسحي به الوجه والعنق والصدر صباحاً ومساءً، واتركيه حوالي 3 إلى 4 دقائق ليجفّ. خزّنيه مغطّى في الثلاجة لمدّة تصل إلى أسبوع. تكفي هذه الكمّية لحوالي 1/2 كوب.

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