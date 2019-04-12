شقيقة الرئيس الأميركي تعتزل القضاء لتنهي تحقيقًا في سوء سلوك محتمل

واشنطن - لايف ستايل
تقاعدت شقيقة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من منصبها كقاضية استئناف فيدرالي في فيلادلفيا، منهية تحقيقا في سوء سلوك محتمل بدأ في أعقاب ورود تقرير عن مشاركتها في مخططات أسرة ترامب للتهرب من الضرائب.
تم الكشف عن تقاعد ماريان ترامب باري في مرسوم صدر بتاريخ الأول من أبريل الجاري وموقع من مسؤول قضائي كبير في نيويورك حيث مقر تداول قضية سوء السلوك.
وبدأت لجنة قضائية المراجعة استجابة لبلاغات مواطنين بعدما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" قصة تزعم أن الرئيس وأخواته يتهربون من سداد ضرائب ميراث.
وجاء في المرسوم الصادر بتاريخ مطلع أبريل، أن تقاعد باري التطوعي ينهي المراجعة.
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