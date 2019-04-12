4 مواد طبيعية مذهلة تساعدكِ على غلق المسام الواسعة

المسام الواسعة من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الصبايا، ليس فقط لأنها تترك شكلًا غير جمالي في الوجه، ولكنها تسمح لدخول الأوساخ والأتربة إلى البشرة، ما يساعد على ظهور البثور والحبوب والكثير من المشاكل. لذلك جمعنا لكِ في سيدتي. نت، مواد طبيعية تساعد على غلق المسام الواسعة.

- مكعبات الثلج تساعدكِ بشكل كبير على غلق المسام الواسعة، استخدميها بعد القيام بالكثير من الخلطات الطبيعية، ويمكنكِ استخدامها عن طريق وضع المكعب داخل قطعة قماش قطنية، ومرريها على وجهكِ

لمدة 10 دقائق، ولكن يجب أن تكون البشرة نظيفة، حتى لا تغلقي المسام على الأوساخ.

- ماء الورد يلعب دورًا كبيرًا في غلق المسام، فبعد يوم مرهق طويل، اشطفي وجهكِ جيّدًا بالماء وغسولكِ الخاص، ثم مرري قطعة قطنية مبللة بماء الورد على بشرتكِ واتركيها تجف، ويفضل في هذه الحالة استخدام ماء الورد ذي اللون الأبيض، لأنه أكثر فاعلية من ماء الورد باللون الروز.

- الليمون له فاعلية كبيرة في غلق المسام الواسعة، يمكنكِ بالبداية عمل ماسك للبشرة يفضل أن يحتوي على زيوت طبيعية، كزيت الزيتون، ثم بعد شطف وجهكِ بالماء، ضعي الليمون على بشرتكِ عن طريق قطعة قطنية، واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

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- خل الفتاح هو أيضًا عامل مساعد في غلق المسام الواسعة، والتخلص من الأوساخ والجراثيم، وسوف تستخدمينه بالطريقة نفسها التي ستعتمدينها مع الليمون، لأنّ كلًّا منهما عبارة عن أحماض، لا نريد أن تسبّب حساسية للبشرة.

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