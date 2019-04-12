ميغان وهاري يُعلنان بيانًا حاسمًا بشأن ولادة طفلهما الأوّل

أصدر قصر باكنغهام، الخميس، بيانا يقول إن ميغان ماركل والأمير هاري "اتخذا قرارا شخصيا بالحفاظ على الخطط بشأن ولادة طفلهما، سرية"، وأضاف البيان: "يتطلع الدوق والدوقة إلى مشاركة الأخبار السعيدة مع الجميع بمجرد أن تتاح لهما الفرصة للاحتفال بشكل خاص كعائلة جديدة"، وسبق أن تداولت التقارير الصحافية أخبارا تفيد بأن ميغان وهاري لن ينشرا صورة للطفل الملكي، كما فعل العديد من أفراد العائلة المالكة قبلها، عند خروجهما من جناح ليدو.

تأتي هذه الأنباء عقب إطلاق دوق ودوقة ساسيكس حسابا خاصا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، كسر الرقم العالمي لأسرع حساب يحقق مليون متابع على التطبيق، وردا على بيان القصر أخبرت المؤرخة الملكية سارة غريستوود صحيفة "إندبندينت"، أن "هذا الإعلان دليل آخر على رغبة دوق ودوقة ساسكس القوية للغاية في القيام بالأمور على طريقتهما".

ويقول مؤلف السيرة الذاتية الملكية، هوغو فيكرز، إن قرار ماركل والأمير هاري يبدو "متفقا مع رأي الملكة"، مضيفا: "إنهم يعلمون أن الجميع يريدون الاحتفال معهما.. لكن تلك اللحظة الخاصة والمميزة، يريدان الاحتفاظ بها لنفسيهما، ونعلم من المصادر المطلعة في القصر أن ميغان متوترة للغاية قبل الولادة."

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