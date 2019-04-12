إليكِ هذه الطرق السهلة لتوريد الشفاه والخدود

القاهرة - لايف ستايل
تطمح الكثير من السيدات بتوريد شفاههنّ وخدودهنّ بعيدًا عن عمليات التجميل، وهنا نقدم لكِ أبرز الطرق والأساليب الطبيعية، التي من شأنها أن تعطيكِ نتيجة سريعة ولافتة للنظر. ما عليكِ سوى الاطّلاع على مجموعة من الوصفات الطبيعية، التي تساعدكِ في الحصول على النتيجة التي تريدينها:
1- الشمندر
أُسلقي الشمندر، وبعدها اطحنيه جيدًا ثم أضيفي إليه بضع قطرات من زيت جوز الهند، قبل تمريره على الخدود والشفاه.
- يمكنكِ استخدام هذا المزيج كمستحضر تجميل يومي.
2- الزيت والخيار
امزجي ملعقة صغيرة من الشوفان مع ملعقة كبيرة من الخيار المبشور، ونصف ملعقة من زيت الزيتون. وبعد أن تخلطيها جيدًا طبقيها على الوجنتين والشفاه، وإذا أردتِ على وجهكِ بالكامل. إدعكي المزيج على وجهكِ بحركات دائرية قبل غسله بالماء الفاتر.
احرصي على تكرار هذه الخطوات حوالى 3 إلى 4 مرات أسبوعيًّا.
3- التوت والألوفيرا
أخلطي 4 حبات من التوت مع ملعقة صغيرة من العسل، وملعقة من هلام الصبّار أي الألوفيرا.
اتركي المزيج على شفاهكِ وخدودكِ لـ5 دقائق، ومن ثم اغسليها جيدًا. كرري هذه العملية 3 مرات أسبوعيًّا.
4- خل التفاح
كل ما تحتاجينه هو خلّ التفاح الطبيعي وقطنة ناعمة. بلّلي القطنة بالخل ومرريها على الخدود والشفاه، وانتظري الخل حتى يجف.
- استخدمي خلّ التفاح على خدودكِ وشفاهكِ مرتين أسبوعيًّا، لكي تحصلي على النتيجة المنتظرة.
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