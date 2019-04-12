هذه الفيتامينات هي الأنسب لبشرتِك

القاهرة - لايف ستايل تتوافر الكثير من الفيتامينات في بعض الأطعمة، والتي تعدّ الأنسب لنضارة البشرة وترطيبها، وإزالة البثور وحب الشباب فيتامين B : يساعد على إصلاح البشرة وتكوين خلايا جديدة وإزالة حب الشباب يتوافر فيتامين B في :البيض والجبن، والسمك وكبد الخروف، والبقدونس والسبانخ والطماطم فيتامين C : يساعد في تكوين الكولاجين للمحافظة على مرونة البشرة يتوافر فيتامين C في :الفراولة والبرتقال، والبروكلي والبازيلاء، والمانغا فيتامين D : يساعد في التغلب على بعض أمراض الجلد كالأكزيما Advertisements يتوافر فيتامين D في :الحليب المدعم، وصفار البيض، وأشعة الشمس فيتامين E : يمنع فقدان الماء الذي يمنح البشرة الترطيب، ويخفف أعراض الشيخوخة المبكّرة يتوافر فيتامين E في :المكسرات والخضار الورقية، والأرز الأسمر والبيض وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا الكاتشب يساعد في حماية الجسم من السرطان علماء يكشفون أن تناول "الإستروجين" بانتظام يمنع "الشيخوخة"

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