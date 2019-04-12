تناول الأطعمة الغنية بالألياف يُقلِّل مِن الانتفاخ

تُعدّ دهون البطن مشكلة تُؤرّق الكثير من الأشخاص حتى النحفاء إذ يعتقد البعض بأن التقليل من كمية الطعام المستهلكة يمكنه أن يقضي على المشكلة، ورغم أن تناول كمية أقل من الطعام يساعد على فقدان الوزن فإن استهلاك الكثير من الطعام الغني بالألياف يمكنه أن يقلل من محيط الخصر وفقا إلى أخصائيي الحميات مع تناول نوع ألياف مناسب، كما أن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يقلل أيضا من الانتفاخ.

يمكن العثور على الألياف في الأطعمة مثل الفواكه والخضراوات والفاصوليا والبقول والشوفان. وفقا لمايف مادن، مدرب اللياقة البدنية ومؤلف كتاب الوصفات "Beat the Bloat"، فإن هذه الأطعمة ضرورية للحصول بطن مسطح. أوضح مايف أن "تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف هو وسيلة فعالة للسيطرة على الوزن"، مشيرا إلى أن الألياف ليست لها خصائص سحرية لحرق الدهون لكنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة لفترة أطول، وخاصة إن تم تناولها في الصباح مع وجبة إفطار مكونة من عصيدة الشوفان والقليل من الفاكهة.

ووفقا إلى بحث نشر عبر موقع healthline.com بوساطة فرانزيسكا سبيتزلر، وهي اختصاصية تغذية مسجل ومعلّم معتمد لمرض السكري، فإن الألياف تحافظ على الشعور بالشبع، ويمكن أن تساعد الجسم أيضا على امتصاص سعرات حرارية أقل من الطعام، ووفقا إلى دراسة أخرى أجريت على 1100 أكثر من البالغين على مدار 5 أعوام كانت لديهم زيادة في زيادة في دهون البطن، عندما تناولوا طعاما غنيا بالألياف في الصباح انخفضت نسبة الدهون لديهم بما يقدر 3.7 في المائة لكل عشرة غرامات من الألياف التي يتم تناولها، ومع ذلك ليست كل الألياف متساوية، كما أوضحت الأبحاث المنشورة عبر موقع Healthline.com من قِبل الخبيرة جو ليش، فإن من يرغبون في إنقاص الوزن يجب عليهم تناول الألياف اللزجة، والتي تأتي فقط في الأغذية النباتية والتي تشمل الفاصوليا والبقوليات وبذور الكتان والهليون وبراعم بروكسل والشوفان.

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