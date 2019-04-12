الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحذيرات من تفشي أمراض معدية نتيجة القتال الدائر قرب طرابلس - أرشيفية
حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من تفشي أمراض معدية بسبب المياه غير النظيفة وفرار السكان من القتال الدائر قرب العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضحت المنظمة أن لديها إمدادات طارئة تكفي المستشفيات والمنشآت الصحية هناك لنحو أسبوعين.
وقال الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا "بعد أسبوع من القتال لقي 75 شخصاً حتفهم وأصيب 323 شخصاً منهم 7 مدنيون قتلوا و10 أصيبوا".
وذكر أن المنظمة سلّمت المستشفيات مستلزمات إسعاف وأدوية، مضيفاً "تكفي تلك الإمدادات أسبوعين في المرحلة الخطيرة".
وأشار إلى أنه حتى الآن فر 6 آلاف شخص من القتال، إلا أن منظمة الصحة لديها خطط طوارئ للتعامل مع نزوح الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف في المرحلة الخطيرة من القتال.
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