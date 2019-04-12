بكتيريا عمرها 100 عام تكشف أدلة جديدة عن الكوليرا

اكتشفت دراسة، أجراها باحثون بمعهد "ويلكم سانجر" في كامبردج ببريطانيا، أدلة جديدة على تسبب بعض سلالات بكتيريا الكوليرا في أوبئة بالعصر الراهن.

ورسم الباحثون الخريطة الوراثية "الجينوم" لإحدى سلالات الكوليرا تم استخراجها منذ أكثر من 100 عام من جندي بريطاني كان مريضاً أثناء الحرب العالمية الأولى.

وقالوا إن البكتريا التي يُعتقد أنها أقدم عينة متاحة من البكتريا المسببة للكوليرا، تم استخلاصها عام 1916 من براز جندي أُصيب بإسهال ناتج عن الكوليرا بينما كان يتماثل للشفاء في مصر.

وكشف تحليلهم لشفرتها أنها كانت سلالة غير مميتة، إلا أنها تتصل من بعيد بسلالات بكتيريا الكوليرا التي تسبب حالات التفشي الراهنة، كما سببت أوبئة في الماضي.

من جانبه، قال نيك طومسون، الذي شارك في الإشراف على الدراسة، إنه على الرغم من أن هذه العينة المعزولة من البكتريا لم تسبب أي تفشٍ فمن المهم دراسة هذه السلالات مثلما ندرس السلالات التي تسبب الأوبئة.

Advertisements

وأضاف: "دراسة سلالات من أزمنة مختلفة يمكن أن يمنح نظرة متعمقة على تطور هذه السلالات من البكتريا وربط ذلك بالتقارير التاريخية لإصابة الإنسان بالمرض".

وتسبب الكوليرا إسهالاً شديداً وتنتج عن تناول أو شرب أطعمة ملوثة بجراثيم الكوليرا السامة.

ويمكن أن ينتشر بسرعة في المناطق التي تعاني من سوء شبكة الصرف الصحي؛ ما سبب العديد من الأوبئة العالمية على مر التاريخ.

وأشار خبراء إلى إن إحدى مرات التفشي المعروفة باسم "الوباء السادس" تزامنت مع الحرب العالمية الأولى.

ويشيع تفشي الكوليرا في الوقت الراهن في بلدان عدة منها اليمن وموزمبيق، وقالت منظمة الصحة العالمية إن المرض "تهديد عالمي".

ويتوقع خبراء إصابة ما بين 1.3 مليون و4 ملايين شخص ووفاة ما بين 21 و143 ألفاً بسبب المرض سنوياً.