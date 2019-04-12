الضغط العصبي يؤثر على 5 مناطق في جسمك!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طبيعتنا البشرية تجعلنا نبتعد عن أي مشاعر سلبية أو ضغط عصبي سواء في العمل أو مع شريك الحياة، لكن المشكلة في أن البعض بدلاً من معالجة ما يتعرض له يكتفي بالهروب والابتعاد؛ ما يزيد من حدة الضغط العصبي.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن الضغط العصبي والإرهاق النفسي يؤثران بشكل كبير على 5 مناطق في الجسم وهي:
الصدر
عادة ما يشعر الأشخاص المصابون بضغط عصبي شديد ويقاومون الرغبة في الانهيار بألم في منطقة الصدر وعدم انتظام التنفس.
صداع شديد
يشعر الأشخاص المنظمون بنوبة من الصداع الشديد إذا فقدوا السيطرة على الأمور، ومن ثم يجب أن يتعلم هؤلاء الأشخاص ترك الأشياء الخارجة عن سيطرتهم حتى يحصلوا على راحة البال.
آلام الكتف والرقبة
إذا كان يقع على عاتقك الكثير من المسؤوليات والالتزامات، فغالبًا سيكون لديك ألم شديد في منطقه الرقبة والأكتاف، فابحثي عن المساعدة من الآخرين لتخفيف العبء عليك، وحتى يحصل جسدك على الراحة التي يحتاجها.
الجهاز التنفسي
يؤدى الإجهاد إلى نوبات من القلق المسببة لضيق التنفس، فتوقفي عن كتم مشاعرك.
الأرق
التفكير الكثير والخوف من التغيير سواء تغيير العمل أو المنزل أو السفر للدراسة، يجعلك لا تستطيعين النوم بشكل طبيعي ويصيبك بحالة من الأرق.
فإذا كنت تشعرين بالإحباط والإرهاق يجب عليك الحصول على المساعدة بدلًا من كتم هذه المشاعر السلبية بداخلك أو تجنبها ليمتد تأثيرها على جسدك؛ فالأبحاث العلمية ليست كافية لمساعدتك، فيجب أن تبحثي بنفسك عن راحة البال وصحة جسدك.
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