فتاة صينية تُفسد حفلة زفاف حبيبها السابق بطريقة غريبة

تداولت صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر كيف حاولت فتاة صينية إفساد حفلة زفاف حبيبها السابق بطريقة غريبة.

ويظهر الفيديو كيف اقتحمت الفتاة حفلة الزفاف مرتدية فستان عرس أبيض، وتوجهت نحو العريس وجثمت على ركبتيها طالبة منه عدم الزواج بالفتاة الأخرى، وهو ما أثار غضب العروس وجعلها تغادر القاعة ليلحقها العريس مباشرة.

وأثار هذه الفيديو ردود فعل متباينة على شبكات التواصل الاجتماعي، فالبعض اعتبر تصرف الفتاة جنونيا وغير مقبول، بينما رأى آخرون أنها حاولت الحفاظ على حب حياتها بشتى الوسائل، وفئة ثالثة قالت إن الحب الحقيقي هو تفاهم عن العلاقة من الطرفين، ولن تنجح علاقة مبنية على انجذاب من طرف واحد.

وتكثر القصص التي تتحدث عن فشل حفلات الزفاف لأسباب غريبة، ففي يناير ذكرت صحيفة "NDTV" الهندية أن عروسا أصيبت بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء حفلة زفافها، وفي نفس الشهر قتل 15 شخصا في البيرو أثناء انهيار سقف الصالة التي يحضرون فيها حفلة زفاف.

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