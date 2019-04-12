شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاب تمتلك القدرة على شم الأورام السرطانية بنسبة 97% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة طبية حديثة طريقة لاستخدام الحساسية الشديدة التى يتمتع بها الكلاب فيما يتعلق بحاسة الشم فى الكشف عن السرطان القاتل.

وتمكن ثلاثة من كلاب فصيلة (بيجل) من اكتشاف سرطان الرئة بشكل صحيح تقريباً بدقة بلغت 97%، وفقا للنتائج التى تم التوصل إليها وقدمت فى اجتماع البيولوجيا التجريبية لعام 2019.

وقالت الدكتورة "هيذر جونكويرا"، الباحثة الرئيسية فى كلية الطب جامعة (نيويورك) فى بيان، "على الرغم من عدم وجود علاج للسرطان فى الوقت الحالى، فإن الاكتشاف المبكر يوفر أفضل أمل للبقاء، فاختبار حساس للغاية للكشف عن السرطان يمكن أن ينقذ الآلاف من الأرواح ويغير طريقة علاج المرض".

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وعكف الباحثون على تدريب كلاب (البيجل) على معرفة الفرق بين مصل الدم الطبيعى وأنسجة سرطان الرئة الخبيثة، وتمكنت الكلاب من تحديد الأنسجة الطبيعية بنسبة بلغت 97,5% من الوقت، وحددت الأنسجة السرطانية 96,7% من الوقت، وتعد مستقبلات الرائحة لدى الكلاب أكثر حساسية وقوة بمعدل يصل إلى 10000 مرة أكثر من البشر.

ويأمل الباحثون - الآن - فى استخدام هذه القدرات لتطوير طرق غير موسعة للكشف عن السرطان.

وقال جونكويرا، هذا العمل مثير للغاية لأنه يمهد الطريق لمزيد من البحث على مسارين، وكلاهما يمكن أن يؤدى إلى أدوات جديدة للكشف عن السرطان.