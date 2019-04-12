شكرا لقرائتكم خبر عن عشان ميبقاش سلبى.. إزاى تربى طفلك على التفكير الإيجابى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتاج التربية الإيجابية لطفلك أن تقوم بتعزيز نظرته الإيجابية للحياة حتى يستطيع تحقيق أى شىء يريده فى الحياة، وهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتشجيع النظرة الإيجابية عند الأطفال، بحسب ما ذكر موقع " parenting" ونتعرف عليها فى هذا التقرير.



التفكير الايجابى

أهمية تشجيع النظرة الإيجابية للحياة عند الأطفال

إن وجود النظرة الإيجابية للحياة يمكن أن تساعد الأطفال على التغلب على أي مشكلة في الحياة، فإذا كان الطفل يفكر بإيجابية، فسيكون قادرًا على حل المشكلات بسرعة ويتعلم أن ينظر إلى الجوانب المختلفة للحياة بإيجابية.

يمكن أن تؤثر النكسات الصغيرة على الأطفال بشكل سلبي، ولكن يجب أن يفهموا أنها ليست نهاية كل شيء، فالإيجابية يمكن أن تعلم الأطفال المرونة.

-يجب أن لا تجبر أطفالك على استبعاد التفكير السلبي ولكن ساعدهم على التعامل مع هذه المشاعر والمضي قدمًا.

نصائح لتربية طفلك على التفكير الإيجابي1- أترك طفلك يعبر عن مشاعره

واحدة من أهم الطرق لمساعدة أطفالك على تبني الإيجابية في الحياة هي من خلال السماح لهم بالتعرف على مشاعرهم، سواء كان ذلك الحزن أو السعادة أو الخوف أو الخزي أو القلق أو أي مشاعر أخرى ، أخبرهم أنه من الطبيعي أن تكون سعيدًا أو حزينًا في بعض الأحيان، بمجرد أن يتعلموا قبول هذه المشاعر ، لن يكون هناك مجال للسلبية وأخبره أنه يجب عليه البحث عن حلول بدلاً من القلق بشأن المشكلة، بهذه الطريقة سوف يفهم أن كل مشكلة لها حل وسيتعلم طفلك النظر إلى الأشياء بشكل إيجابي.

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2- كن قدوة

أطفالك يلاحظون كل تصرفاتك ومشاعرك وعواطفك ببطء وتدريجيا، لذا كن قدوة لهم وأظهر لهم أنك تظل إيجابياً في مواجهة المشكلات المختلفة.

3- تشجيع وتحفيز أطفالك

إذا كان أطفالك يشعرون بالاكتئاب أو الغموض، شجعهم على النظر إلى الأشياء الإيجابية في الحياة، وكافئهم عندما ينجحون في شيء ولا توبخهم إذا ارتكبوا أخطاء، إذا كان طفلك يسيء التصرف في أي وقت ، اشرح له أن هذا النوع من السلوك غير مقبول وعلّمه كيف يصحح خطأه، عندما تشرح للأطفال كيفية تصحيح أخطائهم ، فإنك تغرس فيهم الإيجابية.

4- اعط لطفلك الحرية

يجب أن تمنح طفلك الحرية في بعض الأحيان، واسمح لهم بعمل الأشياء بالطريقة التي يريدونها.

5- اجعل أطفالك محاطين بأشخاص إيجابيين

كلنا نتأثر بالأشخاص من حولنا ، وإذا كنا محاطين بأشخاص إيجابيين ، فهذا يؤثر على الطريقة التي نتصور بها الأشياء أيضًا، لذا احرص على اختيار أصدقاء إيجابيين لطفلك.