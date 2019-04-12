شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. كيف تحدث "متلازمة هز الرضيع" وما أعراضها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هز" الرضيع من الأشياء التى تقوم بها العديد من الأمهات لتهدئة الطفل عند البكاء، ولكن هذا الأمر خطيراً، حيث قد يصاب الطفل بمتلازمة اهتزاز الرضيع، الذى يحدث نتيجة العنف فى "هز" الطفل، بحسب موقع med line plus.

ويمكن أن تحدث متلازمة اهتزاز الرضيع بعد أقل من 5 ثوان من الهز للطفل، غالبًا ما تحدث إصابات في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، ولكن قد تظهر أيضاً عند الأطفال حتى عمر 5 سنوات.





كيف تحدث متلازمة هز الرضيع؟

عندما يتم هز الرضيع أو الطفل الصغير، يرتد الدماغ ذهاباً وإياباً ضد الجمجمة، وهذا يمكن أن يسبب كدمات في الدماغ وتورم ، والضغط، ونزيف في المخ.

تمزق الأوردة الكبيرة على طول الجزء الخارجي من الدماغ، مما يؤدي إلى مزيد من النزيف والتورم وزيادة الضغط، وهذا يمكن أن يسبب بسهولة تلف دائم في الدماغ أو الموت.

قد تؤدى متلازمة هز الرضيع أيضاً إلى إصابات أخرى للطفل مثل تلف الرقبة والعمود الفقري والعينين.

اعراض متلازمة هز الرضيع

يمكن أن تختلف الأعراض من طفل لآخر، حيث قد تتراوح ما بين أعراض خفيفة إلى شديدة وتشمل ما يلى:

-التشنجات (النوبات).

- فقدان الوعى.

- التهيج الشديد أو غيرها من التغييرات في السلوك.

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-الخمول والنعاس وعدم الابتسام.

-فقدان الوعي.

-فقدان البصر.

- توقف التنفس.

-بشرة شاحبة أو لونها أزرق.

-قلة الشهية.

- القيء.

-قد لا يكون هناك أي علامات جسدية للإصابة ، مثل الكدمات أو النزيف أو التورم.

ويجب الإسعاف الفورى للطفل فى حالة ظهور أى من هذه الأعراض، بالذهاب إلى الطوارئ فى أحد المستشفيات أو الإتصال بالإسعاف.