شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة طفلك واحميه من السمنة بـ 8 نصائح عملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة عند الأطفال من المشاكل الصحية الشائعة التى تسبب لهم الأمراض فى سن مبكر، والسمنة هى مسئولية الآباء والأمهات الذين يجب أن ينتبهوا جيداً للعادات وأنماط الحياة الخاطئة عند أطفالهم، فى هذا التقرير نقدم بعض النصائح العملية التي ستساعدك فى الحفاظ على صحة أطفالك وحمايتهم من السمنة، بحسب ما ذكر موقع "life hack".



سمنة-الاطفال

نصائح عملية لحماية طفلك من السمنة1- كن قدوة جيدة لطفلك

إذا كنت ترغب في مساعدة أطفالك على الحفاظ على وزن صحي، فعليك أن تبدأ بنفسك وتكون قدوة لهم بتناول الطعام الصحى والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية العالية والتقليل من الحلويات والأطعمة الغنية بالسكر.

2- أعطى طفلك وجبات صحية

إن تناول وجبات صحية هي خطوة لا يمكنك أن تفوتها إذا كنت تريد حقًا أن يحافظ أطفالك على وزن صحي.

3- انتبه إلى مقدار الطعام الذى تقدمه لطفلك

تحتاج إلى الانتباه إلى "مقدار" الطعام الذي تقدمه لأطفالك، فليس من الواجب عليهم أن يتناولون كل ما فى طبقهم، ويمكنك تقسيم الوجبات الضخمة إلى وجبتين صغيرتين، وهذا يساعدهم على الحفاظ على وزنهم.



لا تشجع طفلك على الاطعمة السريعة

4- لا تشجعهم على تناول الأطعمة السريعة

دائماً انقل رسالة إلى أطفالك مفادها أن الوجبات السريعة مثل: الهامبرجر والبطاطس المقلية سيئة ولا تشجعهم على تناولها، ويجب أن تتخلص من هذه الأطعمة فى ثلاجتك وتستبدلها بأنواع من الفواكه والخضراوات الطازجة، يجب أيضاً أن تشجع أطفالك على تناول الأطعمة الصحية في المدرسة.

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5- اصنع روتين لممارسة الرياضة مع أطفالك

إذا كنت مهتمًا بصحة أطفالك بشدة، فأنت بحاجة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضة بانتظام، وهذا سوف يساعدهم على حرق السعرات الحرارية باستمرار والحفاظ على وزن صحي.

6- قلل من وقت التلفزيون

من المستحسن ألا تجعل الأطفال يتعرضوا للتلفزيون والشاشات وألعاب الفيديو أكثر من ساعة واحدة في اليوم، لأن التلفزيون والتعرض له يجعل الطفل لا يدرك كمية الطعام التى يتناولها ويزيد من مشكلة السمنة.

7- اجعل وقت النوم إلزامياً

النوم يساعد في إنقاص الوزن، لذلك اضبط وقتًا محددًا لنوم أطفالك وتأكد من التزامهم به، ويوصى بالنوم من سبع إلى تسع ساعات للأطفال في الليلة، ويساعد النوم الجيد لطفلك على الحفاظ على وزن صحى.

8- تحقق من مؤشر كتلة الجسم بانتظام

تحقق من مؤشر كتلة جسم طفلك (BMI) بانتظام، يمكن القيام بذلك من خلال الآلات الحاسبة لمؤشر كتلة الجسم أو في عيادة الطبيب.