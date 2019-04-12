شكرا لقرائتكم خبر عن وانت فى بيتك ومن غير دكتور.. 5 طرق لعلاج السعال المزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال المستمر مشكلة مزعجة وتسبب الإحراج والألم الشديد وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، فقد يكون السعال نتيجة الإصابة ببعض الأمراض مثل نزلات البرد والأنفلونزا أو الربو، وقد تكون بسبب تهيج الجهاز التنفسى نتيجة استنشاق شىء ما.

وبعيدا عن العلاجات الكثيرة التى تستخدم فى علاج السعال المزمن إلا أن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تعالج السعال وتعزز صحة الجهاز التنفسى، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن أبرز طرق علاج السعال هى:



سعال

1:الزنجبيل ، من أبرز الأعشاب الطبيعية التى تستخدم لعلاج السعال ونزلات البرد والأنفلونزا ، حيث إنه يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامسة لصحة الجسم والجهاز التنفسى.

2:استخدام البخار لتهدئة السعال وطرد البلغم، فهو من أبرز طرق علاج السعال وذلك عن طريق أخذ حمام مياه دافئة واستخدام البخار لعلاج السعال.

Advertisements

3:البابونج، واحدة من الاعشاب الطبيعية التى تستخدم فى علاج الكثير من الامراض وخصوصا التهابات الجهاز التنفسى والسعال المستمر وطرد البلغم وعلاج نزلات البرد والأنفلونزا.



السعال

4:الكركم، يحتوى على بعض الخصائص والفيتامينات التى تعمل على علاج السعال والأنفلونزا.

5:العسل الأبيض، يحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز التنفسى وتعالج السعال.