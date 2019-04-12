شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الشاى الاخضر مشاكل في الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاى الاخضر من المشروبات المهمة لصحة الإنسان، ولكن هناك العديد من الأضرار التي تلحق بجسم الإنسان نتيجة للإسراف في تناوله، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقًا لموقع "healthline" الطبي.

اضرار الشاي الاخضر

أشار التقرير، إلى أن تناول الشاي الأخضر يساهم بشكل كبير في حرق كميات كبيرة من الدهون، وهذا يجعله من المشروبات التي تعمل علي التخلص من الوزن الزائد، كما أن تناوله يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة أهمها مضادات الأكسدة التي تزيد من قوة ونشاط الجهاز المناعي بالجسم، ولكن هناك العديد من الأضرار التي تلحق بالجسم نتجية للإسراف في تناوله، ومنها:

-يجعلك شخصا بمزاج سيء، نعم هذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الحديثة، والتي تؤكد أن الإكثار من تناوله يجعلك شخص مائلا للعصبية والتوتر والقلق، بالإضافة إلي الشعور الدائم بالصداع والإرهاق والكسل.

-الإسراف في تناول الشاي الأخضر يتسبب في حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي هذا الأمر يعد عجيبا لدي البعض ولكنها الحقيقة.

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-يعمل الإكثار من تناوله في تعرض الكبد لبعض المشاكل الصحية ومنها التلف، ولذا تجنب الإسراف في تناوله.

- يعمل علي حرق الدهون فهذا يتسبب في جعله من المشروبات التي تفقد الجسم العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها كالكالسيوم والحديد، وهذا يجعله يصيب الشخص بالأنيميا نتيجة لتكسير الحديد في الجسم.

-من أبرز الأضرار التي تلحق بجسم الإنسان نتيجة للإسراف في تناول الشاي الأخضر هي حدوث مشاكل في البنكرياس، وهذا يشكل خطرًا علي مرضي السكر، ولذا يفضل تجنبه لهم.

-لا ينصح بتناوله للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية لأنه يتسبب في إصابتها بتضخم، وعدم انتظام نشاطها، ولذا تجنب ذلك بعدم تناوله إذا كنت مريض غدة درقية.