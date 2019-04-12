شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض قرحة المعدة فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرحة المعدة من الأمراض التي يصاب بها الكثيرون نتيجة لاتباع أسلوب حياة خاطئ كتناول المشروبات الغنية بالكافيين علي الريق، والإسراف في تناول الأطعمة الدسمة وعدم مراعة المعدة، وهناك العديد من الأسباب الأخري والأعراض التي نستعرضها خلال هذا التقرير وفقًا لموقع "webmed".

أشار التقرير، إلى أن قرحة المعدة تحدث عن وجود حرق في المعدة يتسبب في الشعور بألم شديد في المعدة يصاحبه عدم القدرة على تناول الطعام من أبرز أعراض الإصابة بقرحة المعدة، كما أن الأشخاص المصابين لها عند تناولهم للطعام يرغبون في القيء بشتي الطرق، اعتقادًا منهم أنها الحل الوحيد للشعور بالراحة.

كما أضاف التقرير، أن الأشخاص المصابين بقرح المعدة لا يتسطعون تناول الطعام بكل أشكاله سواء كان دسمًا أو خفيفًا، ولا يقدرون علي تحمل الماء ولكن هذا الأمر يتعرض له الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض دون الذهاب للطبيب وعلاج الأمر في بدايته.

أوضح التقرير الأسباب المؤدية للإصابة بقرحة المعدة، مؤكدًا أن الإسراف في تناول المسكنات من أهم الأسباب، وأيضًا التوتر والقلق والضغط النفسي من أبرز الأسباب أيضًا، وتناول المشروبات الغنية بالكافيين علي الريق، والإسراف في تناول الأطعمة السريعة، جميعها أسباب تؤدي للإصابة بقرحة المعدة.

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أعراض قرحة المعدة

أما عن أعراض قرحة المعدة فقدم التقرير العديد من الأعراض التي تساعد في تشخيص الأمر، ومنها:

- الشعور بالألم شديد في المعدة وخاصة عند تناول الطعام.

-حرقان شديد في المعدة يصل إلى الصدر والقلب.

-فقدان الوزن بدون وجود أسباب لذلك.

-عدم القدرة على تناول الطعام.

-الرغبة في القيء، فيشعر بهذا الأمر مريض قرحة المعدة عند شم رائحة الطعام، أو عند تناوله.

-الانتفاخ والشعور بامتلاء المعدة بالطعام بالرغم من عدم تناول الطعام.

-ضيق في التنفس بشكل دائم وقد يصل الأمر لعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

-شحوب في الوجه وميله إلى الأصفرار.