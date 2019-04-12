شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الريحان والمريمية لإزالة السموم من الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكلى من أهم الأعضاء الحيوية فى جسم الإنسان، وللحفاظ على صحتك جيدة والوقاية من الأمراض يجب الاهتمام بطرد السموم والنفايات من الكلى، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الريحان والمريمية لإزالة السموم من الكلى، بحسب موقع "Step to health".



الريحان

والريحان من الأعشاب الهامة والذى له فوائد صحية عديدة لأنه غنى بفيتامين B1 وفيتامين E والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والألياف، كما أنه يحسن صحة الجهاز الهضمى.

والريحان غنى بالبوتاسيوم، لذا فهو يعزز القضاء على السوائل والسموم عن طريق زيادة كمية البول، كما أنه يحسن صحة الكلى ويساعد أيضًا على تفتيت حصوات الكلى.



المريمية

أما المريمية فهى من الأعشاب الطبية التى تساعد فى علاج اضطرابات الجهاز التنفسي والهضمي، كما أنها تطهر الكلى بفضل خصائصها المدرة للبول والتطهير.

وصفة الريحان والمريمية لإزالة السموم من الكلىالمقادير:

10 أوراق ريحان طازجة (15 جرام)

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5 أوراق مريمية طازجة (8 جرام)

كوب ماء (200 مل)

1 ملعقة كبيرة من العسل (25 جرام)





الطريقة:

-امزج الريحان وأوراق المريمية بالماء.بعد مزج الأعشاب بالماء، أضف العسل للتحلية.

-لجني الفوائد من هذا العلاج ولإزالة السموم من الكليتين ، يجب أن تتناولها مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم قبل تناول أي شيء آخر، اشربه قبل الإفطار بثلاثين دقيقة على الأقل.