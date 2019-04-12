علاج خشونة المفاصل بالتمارين وإنقاص الوزن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خشونة المفاصل أو التهاب المفاصل التنكسى من الأمراض الشائعة التى تصيب كثيرًا من الناس ويمكن أن يؤثر على أى مفصل فى الجسم ولكنه يحدث في الغالب في الركبتين وأسفل الظهر والرقبة والمفاصل الصغيرة للأصابع وقواعد الإبهام وأصابع القدم الكبيرة، فى هذا التقرير نتعرف على طرق علاج خشونة المفاصل، وفقًا لموقع "arthritis".



علاج خشونة المفاصل

ما هى خشونة المفاصل؟

في المفاصل العادية، تغطي مادة صلبة مطاطة تسمى الغضاريف نهاية كل عظمة، يوفر الغضروف سطحًا أملسًا ومزلقًا لحركة المفصل ويكون بمثابة وسادة بين العظام حتى تتحرك بسهولة، ولكن فى حالة خشونة المفاصل ينهار الغضروف، ما يتسبب فى ألم وتورم ومشاكل في تحريك المفصل، ومع تفاقم الحالة قد ينهار العظم أو الغضروف وتطفو على المفصل مما يؤدي إلى تلف المفاصل والمزيد من الألم.



خشونة المفاصل

علاج خشونة المفاصل

خشونة المفاصل هى مرض مزمن (طويل الأجل)، لا يوجد له علاج، لكن العلاجات تساعد فى إدارة الأعراض، وهناك عدد من النصائح تساعد فى علاج خشونة المفاصل.

النشاط البدني

واحدة من أكثر الطرق المفيدة وعلاج خشونة المفاصل هو التحرك والنشاط البدنى، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب التفكير في التمرينات عندما تؤلمك المفاصل، فإن الحركة تعتبر جزءًا مهمًا من خطة العلاج.

وتشير الدراسات إلى أن الأنشطة البسيطة، مثل المشي أو ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تقلل من الألم وتساعد في الحفاظ على وزن صحي.

ومن الضرورى الاهتمام بالتمارين التى تقوى عظام المفاصل لتخفيف الألم عن هذه المفاصل، وكذلك تساعد تمارين الحركة على الحفاظ على مرونة المفاصل وتحسينها وتقليل تصلب وتيبس العضلات.

التمارين الرياضية تساعد أيضًا على تحسين مستويات القدرة على التحمل والطاقة كما تساعد على تقليل الوزن الزائد.

وتوصي وزارة الصحة الأمريكية بأن يحصل الجميع، بما في ذلك المصابين بالتهاب المفاصل، على 150 دقيقة من التمارين المعتدلة في الأسبوع.



علاج خشونة المفاصل بالتمارين

إنقاص الوزن

زيادة الوزن يسبب الضغط على المفاصل التى تحمل الوزن، مثل الوركين والركبتين والقدمين والظهر، لذا فإن إنقاص الوزن يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من خشونة الركبة على تقليل الألم والحد من مزيد من الضرر على المفاصل، والقاعدة الأساسية لفقدان الوزن هي تناول سعرات حرارية أقل وزيادة النشاط البدني.

تمارين التمدد

قد يؤدي التمدد البسيط والبطئ للمفاصل إلى تحسين المرونة وتقليل الصلابة والألم، و تعتبر التمارين مثل اليوجا من الطرق الرائعة لإدارة خشونة المفاصل.

الأدوية المضادة للالتهابات

تتوفر أدوية علاج ألم خشونة المفاصل على شكل حبوب أو شراب أو كريمات، أو يتم حقنها في المفصل وتشمل:

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-المسكنات، التى تساعد على تخفيف الألم.

-الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية وهذه هي الأدوية الأكثر استخدامًا لتخفيف الالتهاب والألم المرتبط به.

-الستيرويدات القشرية هي أدوية قوية مضادة للالتهابات، يتم تناولها عن طريق الفم أو حقنها مباشرة في المفصل لدى الطبيب.

-حقن حمض الهيالورونيك، يوجد حمض الهيالورونيك بشكل طبيعي في سوائل المفصل، ويكون بمثابة ممتص للصدمات ولكنه يتحلل بسهولة عند المصابين بخشونة المفاصل.



ما علاج خشونة المفاصل

-العلاج الطبيعي

يمكن أن يوفر المعالجون الفيزيائيون والمهنيون مجموعة من خيارات العلاج لإدارة الألم بما في ذلك:

-طرق لاستخدام المفاصل بشكل صحيح.

-العلاج بالحرارة أو البرودة.

-مجموعة من تمارين الحركة والمرونة.

العلاجات البديلة

يستخدم العديد من الأشخاص الذين يعانون من خشونة الركبة علاجات طبيعية أو بديلة لمعالجة الأعراض، وتشمل هذه المكملات الغذائية، العلاج بالابر، التدليك، تقنيات الاسترخاء والعلاج المائي وغيرها.

العملية الجراحية

يمكن لجراحة المفاصل إصلاح أو استبدال المفاصل التالفة بشدة، وخاصة الوركين أو الركبتين، سيقوم الطبيب بإحالة المريض إلى جراح العظام لإجراء العملية.