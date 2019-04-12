أسباب تورم القدمين وطرق العلاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يعاني الشخص من تورم القدمين لعدة أسباب، بعضها قد يكون بسيطًا وواضحا وسهل العلاج، غير أن البعض الآخر قد يكون علامات على وجود حالة صحية خطيرة وتحتاج إلى عناية طبية فورية.

نلقي نظرة على بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى تورم القدمين وذلك وفقًا لتقرير موقع "medicalnewstoday"، ومتى يجب التحدث إلى الطبيب وما قد ينطوي عليه العلاج.



اسباب تورم القدمين



تورم القدمين

أسباب تورم القدمين

1. إصابة القدم أو الكاحل

قد تتسبب الصدمة في القدم أو الكاحل تورمًا في هذه المنطقة من الجسم، فمثلاً قد يؤدي الالتواء فى الكاحل، والذى يحدث عندما تصبح الأربطة فوق طاقتها، إلى تضخم القدم.

لعلاج إصابة القدم أو الكاحل، يجب على الشخص رفع القدم عندما يكون ذلك ممكنًا ومحاولة عدم تحمل الوزن على الساق المصابة، يمكن أن يساعد استخدام حزمة ثلج أو ضمادة ضاغطة في تخفيف التورم ، ويمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية في تخفيف الانزعاج، إذا لم يختف التورم والألم ، فقد يحتاج الشخص إلى زيارة الطبيب لاستبعاد أضرار جسيمة.



الحمل من اسباب تورم القدمين

2. الحمل

من الأعراض الشائعة في الحمل تضخم وتورم القدمين والكاحلين، هذا التورم ناتج عن احتباس السوائل وزيادة الضغط على الأوردة، لعلاج هذا يمكن للمرأة رفع أقدامها كلما أمكن ذلك، وارتداء أحذية مريحة وداعمة ، وتجنب الوقوف لفترات طويلة، يمكن أن تساعد المحافظة على الهدوء وتجنب الملح وزيادة تناول الماء فى تقليل احتباس السوائل، مع ارتداء الملابس الداعمة مثل الجوارب الضاغطة.



تسمم ا لحمل يسبب تورم القديمن

3. تسمم الحمل

إذا حدث تورم القدم أثناء الحمل فاجأه وبشكل شديد، فقد يكون ذلك علامة على تسمم الحمل، هذه حالة يمكن أن تحدث أثناء الحمل أو مباشرة بعد الولادة، تشمل الأعراض وجود بروتين في البول، واحتباس سريع مفرط للسوائل وارتفاع ضغط الدم، وهى حالة خطيرة تحدث عادة في النصف الأخير من الحمل ويمكن أن تتطور إلى تسمم الحمل وهو حالة أكثر خطورة .

4. عوامل نمط الحياة الخاطئة

يمكن أن تؤدي بعض عوامل نمط الحياة أيضًا إلى تورم القدمين، وقد تشمل هذه العوامل:

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نمط الحياة غير المستقر، وزيادة الوزن، أو ارتداء أحذية غير لائقة وغير مريحة.



علاج تورم القدمين

العلاجات المنزلية لتورم القدمين

ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي يمكن أن تقلل من خطر تورم القدمين، ولكن هناك طرق أخرى للتخفيف من تروم القدمين قد تشمل :

شرب الكثير من الماء.

ارتداء الجوارب العادية أو الجوارب الضاغطة.

وضع القدمين في الماء البارد.

رفع القدمين فوق القلب بانتظام.

ممارسة الرياضة قد الإمكان.

فقدان الوزن إذا كنت تعانى من زيادة فيه.

تناول نظام غذائي صحي وتقليل تناول الملح.

تدليك القدمين باستمرار.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ، لأنها يمكن أن تساعد في تقليل احتباس الماء فى الجسم.