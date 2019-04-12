أحمد عاصم يوضح كيفية التعرف على نسب نجاح "الحقن المجهري"

تأخر الحمل من المشكلات التي تعاني منها المراة وتسبب لها قلق وخوف بعدم الإنجاب لكن مع تقنية الحقن المجهري التي تعد من التقنيات المهمة في هذا الزمن لعلاج العقم عند الزوجين والوصول إلى نتيجة الحمل الآمن دون أي مشاكل برغم الشائعات الكثيرة التي ترتبط بهذه التقنية المهمة.

لذلك يتسال البعض ما هي نسبة نجاح الحقن المجهري وقال الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية إن هذا يحتاج إلى معرفة العوامل المؤثرة علي نجاح الحقن المجهري وأهمها السن وهو أحد مؤشرات النجاح في فترة ما قبل العلاج، إذ كانت فرص النساء في سن 31 قبل الدورة الأولى من الحقن المجهري أكبر بنسبة 66 بالمئة من النساء في سن 37 على سبيل المثال.

وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا أنه بمجرد بدء الحقن المجهري، تؤثر عدة عوامل على نجاح العملية مثل سن المرأة وعدد البويضات التي تشملها الدورة وما إذا كانت البويضات مجمدة ومدى تطور الجنين قبل نقله من المعمل إلى الرحم ،كذلك زيادة عدد البويضات الناتجة في أي دورة يزيد فرص النجاح.

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