استشاري تنسيق قوام يحذر النساء من السمنة ويصفها بـ"الوحش المخيف"

كشف الدكتور هشام عبد الله، استشاري الجراحة العامة والسمنة وتنسيق القوام، إن السمنة العدو الرئيسي للجمال، وتعتبر وحش مخيف للجميع وخاصة للنساء اللواتي يعانون من السمنة والتي تؤثر على أشكالهم وصحتهم العامة، كما أن السمنة المفرطة تفقد المرأة جمالها ورشاقتها الأمر الذي تظهر مع هذه السمنة أنها أكبر من عمرها الحقيقي. وأكد الدكتور هشام عبد الله، أن السمنة تساهم فى جعل لون الجلد داكنا خاصة مناطق معينة بالرقبة والإبطين والمفاصل الكبرى كالكوعين والركبتين، كما تعمل السمنة على الإصابة بأمراض جلدية معدية والتى تتسبب فيها البكتيريا والفطريات مثل التينيا بأنواعها المختلفة. ونوه بأنه لوحظ مؤخرا ارتفاع نسبة الإصابة بمرض الصدفية، خاصة الأشخاص المصابين بالبدانة لذلك يجب التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع لإستعادة جمال الجسد، مشيرًا إلى أن الوزن الزائد أحيانا ما يكون مصحوبا باحتقان في أوردة الساقين، وهذا ما يعرف بدوالي الساقين، التي قد يصاحبها آلام وتقرحات أو التهابات ومع إنقاص الوزن تقل هذه الدوالي بنسبة كبيرة.

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