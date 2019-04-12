طريقة عمل الكنافة بالكريمة

القاهرة - لايف ستايل مقادير الكنافة بالكريمة

- لتحضير القطر :

الماء : 2 كوب

سكر : 4 اكواب

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- عجينة كنافة : 1 كيلو

- سمن : نصف كوب

- حليب : 2 كوب (سائل)

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- النشاء : 4 ملاعق كبيرة

- الماء : 2 كوب قد يهمك أيضاً :

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