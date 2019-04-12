القاهرة - لايف ستايل
أكّد تقرير نشره موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة، عن مشروب سحري يعتمد على الجزر وبعض المكونات الأخرى ويتمتع بفائدة مذهلة في إزالة البلغم وتنقية الرئة دون أية مواد كيميائية كتلك الموجودة في أدوية السعال.
ويعتبر الجزر من الخضراوات الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات كفيتامين A و C و K، وكذلك البوتاسيوم، مما يُساعد أيضًا في الحد من ارتفاع ضغط الدم وعلاج السكري.
ويعلم خبراء التغذية جيدًا منذ فترة طويلة، أن فيتامين (A) يلعب دورًا كبيرًا في القضاء على العدوى والحفاظ على الأسطح المخاطية مثل الرئتين، كما أن فيتامين (C) يعمل جيدًا على تعزيز الجهاز المناعي للجسم.
أقرأ أيضاً :
ولتحضير أفضل مشروب سحري للقضاء على السعال، كل كما عليك: هو طهي نصف كيلو من الجزر المقطع مع ملعقتين صغيرتين من الجنزبيل الطازج المبشور في كمية مناسبة من الماء، ثم خلط المزيج في الخلاط بعد أن يبرد وتحليته بـ3 إلى 4 ملاعق كبيرة من العسل الأبيض، وللحصول على عظيم الفائدة ينصح بتناول 3 – 4 ملاعق من المزيج يوميًا، لحين التخلص من السعال، وعادة يستغرق هذا الأمر يومين من الاستخدام المنتظم.
وقد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر إليك مشروب سحري يُساعد في تهدئة السعال وإزالة البلغم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.