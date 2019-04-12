فوائد البطيخ يدعم صحة القلب ويساعد على فقدان الوزن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطيخ من الفواكه الصيفية التى لها الكثير من الفوائد الصحية التى قد تشمل إدارة مرض السكر، ومكافحة الجذور الحرة، ودعم صحة القلب، ومصدر للطاقة، وتقليل شدة نوبات الربو ودعم فقدان الوزن.

من المزايا الأخرى للبطيخ وفقًا لتقرير موقع "naturalfoodseries" حماية وظيفة الأعصاب، والقضاء على الالتهابات، ومنع الإرهاق والسكتة الدماغية الحرارية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض اللثة، ودعم صحة الكلى ودعم الهضم.



فوائد البطيخ

الفوائد الصحية البطيخ

1. فوائد البطيخ فى مكافحة الجذور الحرة

بفضل مضادات الأكسدة التى يحتوى عليها البطيخ فهو مصدر كبير لفيتامين فيتامين C والليكوبين، والجذور الحرة هي جزيئات منشقة، تتدخل مضادات الأكسدة مثل فيتامين C والليكوبين للحد من انتشارها للجذور الحرة، وبالتالي تحييدها ومنعها من التسبب فى تلف الخلايا.

2. حماية الجسم ضد مرض السكر

عندما تتناول البطيخ تقوم الكلى بتحويل أحد الأحماض الأمينية، إلى حمض أميني آخر، هذه الأحماض الأمينية له العديد من الفوائد الصحية، أقلها الحماية من تطور مرض السكر.



فوائد البطيخ 1

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3. حماية القلب

مادة الليكوبين المسئولة عن اللون الأحمر الزهرى للبطيخ، ثبت أنها تقلل من مستويات الكولسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية عند الأشخاص الذين يتناولون المكملات الغذائية أو يستهلكون الأطعمة الغنية بالليكوبين بشكل منتظم.

4. الحد من شدة نوبات الربو

تشير الأبحاث الجديدة المثيرة للاهتمام إلى وجود صلة بين فيتامين C والربو، فقد أكدت أن انخفاض مستويات فيتامين (ج) يرتبط بزيادة نوبات الربو، في حين أن المستويات المرتفعة من الفيتامين ترتبط بانخفاض أعراض الربو.



البطيخ

5. يساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك إذا البطيخ هو الخيار المثالىى لأنه يتكون من محتوى ليفى ويساعد على الشبع سريعًا كما أن يعطيك شعور بالرضا فترة طويلة بدلاً من الاعتماد على الحلويات.



فوائد البطيخ للجسم

6. البوتاسيوم فى البطيخ يحمى وظيفة الأعصاب

البطيخ غنى بالبوتاسيوم، ما يساعد على تنظيم وظيفة العصب من خلال تسهيل مرور النبضات والرسائل الكهربائية، النظام الغذائى الذى يحتوى على القليل جدًا من البوتاسيوم يمكن أن يسبب نقص وظيفة الأعصاب، والتنميل والوخز، إذا كنت تعاني من تقلصات في الساق ليلاً، فقد يكون سبب نقص البوتاسيوم أيضًا.