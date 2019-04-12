شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 4 ملايين إصابة جديدة بالربو فى العالم كل عام بسبب وسائل النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تلوث الهواء المرتبط بحركة المرور يتسبب في حدوث أربعة ملايين حالة جديدة من الربو كل عام.

وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُعتقد أن التعرض لثاني أكسيد النيتروجين ، إلى حد كبير من خلال النقل البري ، يكون وراء 38 ألف حالة جديدة في المملكة المتحدة و 240 الف في الولايات المتحدة كل عام.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة 22 بينما احتلت أستراليا المركز 64 ، وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة طبية مرموقة.

وحذرت الدراسة من أن النتائج تقدم دليلاً إضافياً على أن الأبخرة السامة تعرض عشرات الآلاف من الأطفال لخطر نوبات الربو القاتلة.

Advertisements

وجد الباحثون أن 19% من حالات الربو لدى الأطفال - الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 18 سنة، وارتفع هذا إلى الثلث تقريبًا في لندن (29%) حيث مستويات التلوث أعلى ، وفقًا للدراسة المنشورة في The Lancet Planetary Health.

وفي المملكة المتحدة ، كان هناك ما يعادل 280 حالة جديدة لكل عام لكل 100 ألف طفل - مقارنة بـ 550 في الكويت ، والتي كانت في المرتبة الأسوأ.

وجاء ترتيب آخر للتشخيصات المرتبطة بالتعرض لثاني أكسيد النيتروجين في المرتبة الأولى في كوريا الجنوبية ، حيث وصل إلى الثلث تقريباً (31%).

بينما احتلت الهند المرتبة المنخفضة بالنسبة لأكسيد النيتروجين ، إلا أن مستويات الملوثات الأخرى مثل الجسيمات والأوزون وأول أكسيد الكربون ستكون أعلى ، كما يشير المؤلفون.