انت الان تتابع موضوع بحث عن الفيروسات التي تصيب الانسان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعتبر الفيروسات هي الجراثيم الصغيرة وهي التي تتكون من مادة وراثية محاطة بغشاء من البروتين فقط وفي الحقيقة هي التي تهاجم الفيروسات من خلايا الجسم السليمة المتنوعة، وهي التي تقوم باستخدامها لمساعدتها على الاستنساخ والنمو، وهذا ما يؤدي إلى موت الخلايا التي تم إصابتها ومعاناة الإنسان من الأمراض والعدوى المتنوعة.

وهي التي تتراوح العدوى الفيروسية تكون بين العدوى البسيطة وهي مثل الإنفلونزا والزكام وهذا إلى العدوى الشديدة وهي التي من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة مثل فيروس الإيبولا وفيروس العوز المناعي البشري وهو الذي يتسبب في حدوث مرض الإيدز الذي يؤذي العديد من الأشخاص في كافة الأوقات.

أنواع الفيروسات التي تصيب الانسان

الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي

وهي تعتبر من أكثر الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي الفيروسية المعدية وهو الذي ينتقل من خلال الرذاذ الذي ينتج عن العطاس أو السعال أو من خلال ملامسة الأسطح أو الأجسام الملوثة بالرذاذ، وأيضاً أن الفيروسات هي التي تسبب العديد من العدوى الخاصة بالجهاز التنفسي وهي التي تصيب الجهاز التنفسي السفلي أو العلوي، وأيضاً من الأعراض التي تصاحب لهذه الأمراض والعدوى ويكون سيلان أو انسداد الأنف والسعال والحمي وآلام الجسد والعطاس ومن الفيروسات المسببة للعدوى الخاصة بالجهاز التنفسي:

فيروسات الإنفلونزا.

الفيروسات التي تسبب الزكام.

الفيروسات الغذائية.

الفيروس التنفسي المخلوي البشري.

الفيروس يكون نظير الانفلونزا.

الفيروسات التي تصيب الجهاز الهضمي

وهي التي تصيب هذه الفيروسات الخاصة بالجهاز الهضمي وهي التي تؤدي إلى ما يعرف بـ الالتهاب المعدي المعوي وهي من الفيروسات المعدية في العديد من الحالات وهذا يتم من خلال انتقالها من خلال تناول الطعام أو الشراب الملوث ببراز شخص مصاب، وأيضاً من أهم الأعراض المرافقة الخاصة بـ الالتهاب المعدي المعوي ومغص البطن والإسهال والتقيؤ وأيضاً أنه يوجد هناك العديد من الأنواع الخاصة من الفيروسات وهي التي قد تؤدي إلى حدوث هذه العدوى والتي منها:

نوروفيروس.

الفيروس العجلي.

الفيروس الغداني.

الفيروس النجمي.

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الفيروسات التي تؤدي إلى ظهور طفح جلدي

وهي التي تعتبر هذه الفيروسات المعدية وهذا حيث أنه يتم الأنتقال من خلال الرذاذ الذي ينتج عن العطس أو السعال والعديد من الطرق الخاصة بالثيح وهو الذي ينتج من الحبوب وهي التي تظهر على البشرة، ومن أهم الأمراض التي قد تسببها هذه الفيروسات:

الحصبة.

الحصبة.

جدري الماء.

الجدري.

الفيروسات هي التي تصيب الكبد

وهي التي تسبب العديد من الفيروسات وهذا بالإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي وهي مثل فيروس التهاب الكبد ب وسي، وأيضاً توجد العديد من الفيروسات الأخرى وأيضاً قد تصيب الكبد وهي التي تؤدي إلى إلحاق الضرر به وهي مثل فيروس الحمى الصفراء والفيروس المضخم للخلايا.

الفيروسات التي تصيب الجلد

وهي التي تؤدي بعض الفيروسات وهذا إلى العديد من التقرحات أو الحطاطة وهذا يكون على الجلد وهي مثل الفيروسات التي تسبب الثآليل و الهربس الفموي والمليساء المعدية.

الفيروسات التي تصيب الجهاز الدوراني

وهي التي تؤدي إلى العديد من الفيروسات إلى الإصابة بما يعرف بالأمراض الفيروسية النزفية والتعب الشديد والإرهاق ومن هذه الأمراض هي حمى الضنك والحمى الصفراء.

الفيروسات التي تصيب الجهاز العصبي

وهي من الممكن أن تؤدي الفيروسات التي تسبب حدوث العدوى في الدماغ والأنسجة المحيطة به وهي التي تؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض وهي مثل الحمى والدوار والتشنجات، وهي من الأمراض التي قد تنتج عن هذا النوع من العدوى وشلل الأطفال والتهاب السحايا الفيروسي وداء الكلب.

الوقاية من الفيروسات التي تصيب الإنسان

1- ينصح غسل اليدين بشكل دائم ومن الممكن أن يكون لبعض الفيروسات والبقاء على قيد الحياة وهي التي تكون لمدة 3 ساعات على اليد وفي حال لمس الأذن أو العين وبعد هذا قد يصاب الشخص بالعدوى.

2- يجب عدم لمس العين أو الأنف وقد يصعب غسل اليدين في كل مرة يتم لمس فيها الشخص أحد الأماكن وهي التي قد تحتوى على الفيروسات، أو يكون عند مصافحة الآخرين لذلك فلابد أن يكون الحرص على تجنب لمس العين أو الأنف وهذا يكون قدر الإمكان للوقاية من الإصابة ببعض الأنواع الخاصة بالعدوى الفيروسية.

3- تناول السوائل وهي من الأشياء التي تساعد في زيادة الجفاف والخطر الخاص بالإصابة بجميع الأمراض ولذا ينصح باستعمال السوائل بشكل منتظم ويتم تجنب تناول الكحول وهي التي تقوم بدورها وتزيد من خطر المعاناة من الجفاف.

4- أيضاً النوم يساعد في تسبب التعب وعدم الحصول على قسط كاف من النوم بالإصابة بالعدوى لذا لابد من الحرص دائماً على أخذ قسط من النوم ويكون لمدة تكون من 7 إلى 9 ساعات يومياً.

5- التطعيمات وهي التي تعمل على تحفيز الجهاز المناعي والوقاية وهي التي تكون ضد بعض أنواع الفيروسات والبكتيريا ويجب أن يكون الحرص الدائم على الحصول على التطعيمات في جميع أوقاتها المخصصة للوقاية من الإصابة بجميع العدوى الخطيرة.