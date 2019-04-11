اسباب ايقاف اسبرين 81

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قد يقلل العلاج اليومي بالأسبرين من خطر الإصابة بنوبة قلبية، لكن العلاج اليومي بالأسبرين ليس للجميع، إذا أصبت بنوبة قلبية أو سكتة دماغية فمن المرجح أن يوصي طبيبك بتناول الأسبرين يوميا إلا إذا كان لديك حساسية خطيرة أو تاريخ نزيف، وإذا كنت تعاني من خطر الإصابة بنوبة قلبية أولى، فمن المرجح أن يوصي طبيبك بالأسبرين بعد تقييم المخاطر والفوائد، ويجب ألا تبدأ العلاج اليومي بالأسبرين بمفردك، وفي حين أن تناول الأسبرين أو اثنين في بعض الأحيان يعد أمرا آمنا لمعظم البالغين لاستخدامه في علاج الصداع أو آلام الجسم أو الحمى، فإن الاستخدام اليومي للأسبرين يمكن أن يكون له آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك النزيف الداخلي .

كيف يمكن لأسبرين 81 منع نوبة قلبية

يتداخل الأسبرين مع حركة تخثر الدم، وعندما تنزف تتراكم خلايا تخثر الدم، والتي تسمى الصفائح الدموية في مكان الجرح، وتساعد الصفائح الدموية على تكوين سدادة تسد فتحة الأوعية الدموية لوقف النزيف، ولكن هذا التخثر يمكن أن يحدث أيضا داخل الأوعية التي تمد القلب بالدم، وإذا كانت الأوعية الدموية قد ضاقت بالفعل من تصلب الشرايين، وتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، فقد تنفجر رواسب دهنية في بطانة الوعاء، وبعد ذلك يمكن أن تشكل الجلطة الدموية بسرعة وتمنع الشريان، هذا يمنع تدفق الدم إلى القلب ويسبب نوبة قلبية، ويقلل العلاج بالأسبرين 81 من تأثير تراكم الصفائح الدموية وربما يمنع حدوث نوبة قلبية .

اسباب منع اسبرين 81

تم منع الاسبرين81 لأنه يحتوي على الكثير من الآثار الجانبية والمضاعفات التي يمكن تحدث عند تناوله، وهذه الاثار هي :

1- السكتة الدماغية الناجمة عن انفجار الأوعية الدموية، وبينما يمكن أن يساعد الأسبرين81 يوميا في منع السكتة الدماغية المرتبطة بالجلطة، إلا أنه قد يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية (سكتة نزفية) .

2- نزيف الجهاز الهضمي، يزيد استخدام الأسبرين81 يوميا من خطر الإصابة بقرحة في المعدة، وإذا كان لديك قرحة نزفية أو نزيف في أي مكان آخر في الجهاز الهضمي، فإن تناول الأسبرين 81 سيؤدي إلى نزيف أكثر وربما إلى درجة تهدد الحياة .

3- رد فعل تحسسي، وإذا كنت تعاني من حساسية تجاه الأسبرين 81، فإن تناول أي كمية من الأسبرين يمكن أن يؤدي إلى تفاعل خطير في الحساسية .

4- إذا كنت تتناول الأسبرين 81 وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية أو عمل الأسنان، فتأكد من إخبار الجراح أو طبيب الأسنان أنك تتناول الأسبرين يوميا وكمية، وإلا فإنك تخاطر بالإفراط في النزيف أثناء الجراحة، ولا تتوقف عن تناول الأسبرين دون التحدث إلى طبيبك .

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يعد الأسبرين من المواد المسكنة التي تخفف من الألم المرافق لبعض الحالات المرضية، والأشخاص الذين يتناولون الأسبرين بانتظام ويشربون الكحوليات يمكن أن يتعرضوا لخطر متزايد من نزيف المعدة، ويجب التحدث إلى طبيبك حول كمية الاسبرين التي يمكن أخذها بأمان، وإذا اخترت شرب الاسبرين لتخفيف الألم فافعل ذلك باعتدال .

هل يجب أن تتناول الأسبرين 81 يوميا

تحدث مع طبيبك حول ما إذا كان العلاج بالأسبرين يوميا قد يساعدك في منع حدوث أزمة قلبية، وقد يقترح طبيبك علاج الأسبرين يوميا إذا :

1- أصبت بالفعل بنوبة قلبية أو سكتة دماغية .

2- لم تصاب بنوبة قلبية لكنك وضعت دعامة في الشريان التاجي .

3- أجريت لك عملية لتغيير شرايين القلب التاجي، أو كنت تعاني من ألم في الصدر (الذبحة الصدرية) .

3- لم يسبق لك أن أصبت بنوبة قلبية لكنك معرض لخطر الإصابة .

4- لديك مرض السكري وعامل آخر على الأقل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب .

وتوصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة بالعلاج اليومي بالأسبرين إذا كان عمرك بين 50 و 59 عاما، ولم تتعرض لخطر متزايد من النزيف، وتزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 10 في المائة أو أكثر خلال السنوات العشر القادمة، وإذا كان عمرك من 60 إلى 69 عاما فأنت لست معرضا لخطر متزايد للنزيف ولديك خطر كبير بالازمة القلبية أو السكتة الدماغية بنسبة 10 في المائة أو أكثر خلال السنوات العشر القادمة، تحدث إلى طبيبك حول دواء الأسبرين يوميا، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد فوائد ومخاطر استخدام الأسبرين يوميا في البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما وأكبر من 70 عاما قبل التوصية باستخدام أو عدم استخدام الأسبرين للوقاية من أمراض القلب، والأوعية الدموية وسرطان القولون، والمستقيم لهذه الفئات العمرية .

هل يجب أن تتجنب العلاج اليومي بالأسبرين 81

قبل البدء في علاج الأسبرين يوميا بناء على نصيحة الطبيب، يجب عليك إخباره أو حالتها إذا كنت تعاني من حالة صحية يمكن أن تزيد من خطر النزيف أو المضاعفات الأخرى، وتشمل هذه الشروط :

1- اضطراب النزيف أو التخثر (نزيف بسهولة) .

2- حساسية الأسبرين والتي يمكن أن تشمل الربو الناجم عن الأسبرين .

3- نزيف قرحة المعدة .

أفضل جرعة من الأسبرين 81

سيناقش طبيبك الجرعة المناسبة لك، وجرعات منخفضة جدا من الأسبرين مثل 75 إلى 150 ملليغرام (ملغ)، ولكن الأكثر شيوعا 81 ملغ، ويمكن أن تكون فعالة، وسيصف طبيبك عادة جرعة يومية في أي مكان من 75 ملغ، والكمية في جرعة منخفضة من الأسبرين إلى 325 ملغ (قرص قوي منتظم)، وإذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية أو وضعت دعامة قلبية فمن المهم للغاية تناول الأسبرين وأي أدوية أخرى لتخفيف الدم كما هو موصى به تماما .